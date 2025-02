La DDR3 et la DDR4 délaissées d'ici à la fin 2025 ?

L’année dernière, IT Home avait déjà prophétisé la fin de la DDR3 chez Samsung et SK Hynix. Elle était déjà présentée comme en fin de parcours en 2022. Cette fois, c’est au tour du Nikkei (via DigiTimes Asia) d’entrevoir son trépas. Et aussi celui de la DDR4 !

© DigiTimes

DDR4 : un marché saturé

Selon Nikkei, les trois fabricants de DRAM que sont Samsung Electronics, SK Hynix, et Micron vont cesser de produire de la DDR3 mais également de la DDR4 d'ici à la fin de 2025. Le média rapporte que « cette décision pourrait entraîner des pénuries d'approvisionnement à partir de l'été 2025 ». Il faudrait alors s’en remettre aux fabricants taïwanais Nanya Technology et Winbond Electronics pour combler — mais uniquement à la marge.

La raison de ce mouvement ? Un marché des mémoires DRAM « en pleine mutation », et une baisse des prix pour la DDR3 et DDR4 due à la faiblesse de la demande. L’offre serait excédentaire depuis le second semestre 2024. En conséquence, les trois entreprises susmentionnées mettraient le paquet sur la DDR5 et la HBM, quitte à anticiper le déclin de la DDR4.

Cela n’apparaît pas dans l’article du DigiTimes, mais TH.US, dont le prisme politique diffère certainement, ajoute que de méchantes entreprises chinoises, Changxin Memory Technology et Fujian Jinhua, ont orchestré un dumping de DDR4. La manœuvre aurait abouti et mis le marché sens dessus dessous. En réaction, les firmes coréennes et américaines aurait décidé de privilégier la DDR5, plus rentable. Du moins, « jusqu'à ce que les entreprises chinoises [décidément très très méchantes] commencent à la produire en grandes quantités et à inonder le marché mondial ».

Pourtant, selon des données inSpectrum exposées par DigiTimes, les prix de la DDR4 sont « restés stables », tandis que ceux de la DDR3 ont logiquement baissé au cours des derniers mois. Pour la DDR5, l’article précise que les tarifs « continuent d'augmenter malgré la morosité du marché ».

Faut-il prendre ces avertissements au sérieux ? Nous n’avons ni la sagacité des analystes des cabinets de conseil, ni leurs honoraires. Cette indigence nous dispense de jouer les oracles et nous épargne les déconvenues qui en découlent. Soyez donc juste prévenus de ceci : il n’est pas exclu que peut-être, possiblement, l’offre de DDR4 commence, éventuellement, à se raréfier à partir de cet été ; mais ce n’est qu’une hypothèse.