L'annonce de la fibre optique pour tous les Français d'ici 2025 est un chantier intéressant et ambitieux, par contre de nombreux soucis sont présents et mettent des cailloux - voire des pavés entiers parfois - sur le chemin du projet. Habituellement, chaque acteur se renvoie la balle sur le sujet, cependant, depuis le premier confinement, le gouvernement a décidé de ne plus être un simple donneur d'ordre, mais un vrai chef d'orchestre sur le terrain. Effectivement, celui-ci est prêt à aligner les ronds qu'il faut pour parvenir à cet objectif, toutefois les bavures et ratés fréquents commencent à faire grimper la moutarde au nez.

Le secrétariat d'État en charge de la Transition numérique et aux Communications électroniques va commencer une vaste campagne de vérification de la qualité des chantiers sur les réseaux RIP, puisqu'il en est le principal financeur. En effet, de nombreux défauts ont été rapportés : armoires vandalisées, abimées par les intempéries, le traditionnel plat de spaghetti réalisé par les interventions des différents techniciens, mais aussi la qualité des fibres, les versions provenant de l'étranger passant sous le collimateur de l'État.

Bref, une vaste opération qui a pour but de faire de la fibre oui, mais de la fibre correcte et durable. Toutefois, il faut noter que cela n'est prévu pour l'instant que sur les réseaux publics, puisque les zones denses et AMII sont gérées par les opérateurs-installeurs privés. Cela n'empêche pas que les mêmes soucis sont parfois à déplorer, cependant nous avons vu récemment que des mesures seront prises sur la sous-traitance abusive et de mauvaise qualité. Espérons qu'enfin, nous puissions voir un déploiement plus sérieux et la fin de certains abus. (source : degrouptest)