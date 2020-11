TerraMaster nous avait présenté pas mal de matériel ces derniers mois, avec la sortie de serveurs NAS, le dernier en date étant le F4-210, un quatre baies assez bien équipé il faut dire. Ce n'est pas tout, la marque reste bien active sur le secteur stockage, puisqu'elle avait aussi mis en avant son DAS D8, une énorme station Thunderbolt, assurant la sauvegarde des données et faisant office de hub pour les laptops. Eh bah, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisqu'un autre produit vient d'être dévoilé, nommé le D2 Clone, une machine qui ne sert qu'à… cloner des disques !

On retrouve un look assez similaire aux produits NAS de l'entreprise, avec du blanc et deux baies hotswap en façade. Il sera possible de mettre deux périphériques en 2.5" ou 3.5", avec un maximum de 18 To par disque. On retrouve une partie DAS, avec la possibilité de connecter le produit directement au PC en USB-C. Ainsi vous pourrez au choix stocker vos fichiers, ou bien juste cloner des HDD. Si vous êtes un créateur de contenu ou que vous manipulez de gros fichiers, sécuriser ses données peut être indispensable et ce type de produit vous évite quand même d'avoir un serveur allumé toute la journée. En revanche, vous devrez vous passer de "services" et le dédier à une utilisation purement sauvegarde. Au niveau des débits, il sera possible d'atteindre au maximum 420 Mo/s pour cloner des disques, en revanche cela forcément dépendant des débits du type de produit que vous utiliserez - faudra des SSD quoi. Un moulin est présent à l'arrière pour assurer le refroidissement de l'engin et une alimentation externe viendra assurer les 40W de consommation typique.

MODÈLE TERRAMASTER D2 Clone Baies 2 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute 36 To Taille maximale d'un disque 18 To NVME Non Raid Single disk Connectique USB-C Compatibilité OS Windows, Linux, OSX, Unix, BSD Consommation typique 40W Garantie 2 ans Tarif 119,99 euros

Le D2 Clone sera garanti deux ans par le constructeur. Il pourra convenir à certaines utilisations spécifiques et remplacera un NAS sans trop de soucis. La disponibilité est immédiate, pour un tarif affiché à 119,99 euros, ce qui reste quand même abordable par rapport à un serveur. Si jamais vous souhaitez tout de même opter pour une solution plus polyvalente, il est possible de trouver le TS-230 de chez Qnap à bon prix ou même le Asustor AS1002T v2. Le choix se fera en fonction de vos besoins et de votre utilisation !