Durant l'été, il arrive parfois que nos feuilletons favoris soient mis en pause afin de se relancer lors d'une nouvelle saison après les congés. Et c'est au tour de la série sur le déploiement de la fibre en France de redémarrer après un certain calme médiatique, malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois. Après une fin de saison en fin juin avec l'Observatoire du THD, l'ultime demande des acteurs territoriaux et des associations auprès de l'État a réussi à trouver un écho, puisque Cédric O - le secrétaire d'État en charge de la Transition numérique et des Communications électroniques - a déclaré inclure les travaux de la fibre dans le plan de relance de la crise sanitaire.

Le gouvernement a en effet déclaré vouloir remettre en avant le développement de la fibre au sein des territoires, et ce en rouvrant directement le fameux guichet fibre, qui sert à distribuer les subventions aux collectivités. Pour l'instant, le plan détaillé n'a pas été entièrement dévoilé, mais cela pourrait réussir à rassurer les autres acteurs du chantier, qui réclament toujours un strict minimum de 680 millions d'euros, et ce avant l'impact de la crise sanitaire.

Une autre serait la considération de la fibre optique comme étant un service universel, ce qui amènerait son déploiement et entretien au même niveau que les réseaux téléphoniques. Cela permettrait notamment aux entreprises liées d'avoir une meilleure couverture en cas de risque de crise sanitaire, et d'assurer la continuité des travaux malgré les possibles confinements locaux. Il semblerait donc que le nouveau gouvernement cherche à faire reconnaître la fibre comme un service essentiel pour la population française, alors que précédemment, les politiques affichaient une certaine prudence à ce sujet. Affaire à suivre donc, il semblerait que la nouvelle saison 2020/2021 sur la fibre pour tous en 2025 s'annonce tout aussi mouvementée que la précédente. (source : Degroupnews)

Ce n'est pas tous les jours que le gouvernement augmente ses budgets, donc profitons-en