Durant l'Université d'été du THD qui a eu lieu cette semaine, de nombreux points sur la fibre ont été abordés entre les différents acteurs afin de faire un point sur le déploiement de la fibre pour tous. Bien entendu, les annonces les plus attendues étaient celle du secrétaire d'État de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cedric O, notamment sur le futur du déploiement de la FttH pour tous d'ici 2025. Et il n'y a pas de quoi être déçu, puisqu'il a été clair : en 2025, tous les Français doivent être raccordé au réseau lumineux, un objectif qui semble tout de même ambitieux.

Du côté des heureux durant cette université d'été, nous retrouvons les associations comme l'Avicca, qui arrive enfin à négocier les fonds manquant pour les raccordements qui restent. Pour rappel, l'association réclamait 680 millions d'euros pour effectuer les raccordements, dont les plus difficiles. Un accord serait donc en cours, avec une gestion orchestrée par l'ARCEP et la Banque des Territoires. Une aide qui devrait débloquer certaines situations complexes dans les territoires les plus ruraux, au bonheur des habitants. Or, tout le monde n'est pas aussi heureux avec l'annonce de cet objectif et la mise en place de la fibre optique comme service universel, au même titre que l'eau courante ou l'électricité.

En effet, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, reste dubitatif sur la mise en place de ce service, qui serait géré par l'ARCEP. Il faut dire que les opérateurs ont quelques griefs vis-à-vis des autorités, qui ne leur laisse plus aucune souplesse suite à quelques scandales sur le raccordement des logements en bout de ligne ou les estimations des bâtiments à fibrer. Toutefois, l'État a été clair : si Orange veut se débarrasser du réseau cuivré pour 2030, celui-ci doit impérativement atteindre que la fibre soit installée dans toute la zone ciblée. Un petit rappel qui risque de faire grogner les opérateurs, mais qui suit une logique simple : chaque personne doit avoir le droit à une connexion internet décente. Affaire à suivre pour début 2021 à partir de maintenant. (source : blog de Degrouptest)