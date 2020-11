Souvenez-vous, c'était en février 2018, nous vous avions proposé un peu de flip sur Remothered: Tormented Fathers. Certains avaient d'ailleurs argué qu'un jeu en vue à la troisième personne ne pouvait pas "faire peur", on avait réussi à vous prouver le contraire, et on remet ça avec Remothered: Broken Porcelain. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 17h50