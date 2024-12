Chez Crucial, les BX survivent aux MX

Pour les amateurs d’automobiles, les termes BX et MX ravivent des réminiscences d’une antique Citroën ou esquissent une Mazda fringante. Mais pour les aficionados du SSD que vous êtes certainement, ces lettres désignent surtout des lignes de SSD de Crucial. Malheureusement, les MX500 ne verront pas l’année 2025 ; Crucial a confirmé avoir mis fin à leur production.

La voiture est d'époque, la coupe aussi © lautomobileancienne.com

SATA III + MX550 = 7

Lancée il y a sept ans (en 2017 donc), la gamme des Crucial MX500 s'est d'abord déclinée dans quatre puis cinq capacités, allant de 250 Go à 4 To (avec un chemin jalonné par du 500 Go, du 1 To et du 2 To). Elle misait sur de la NAND TLC.

Son image a été un peu ternie par les désagréments imputables au firmware M3CR04x, mais cette famille de Crucial MX500 s’est attirée la faveur de la presse et de nombreux utilisateurs au cours de son existence.

De nos jours, les SSD Crucial squattent toujours les meilleurs ventes de SSD sur Amazon. Mais pour les modèles SATA, les BX ont pris le pas sur les MX.

Il y a un peu moins d’un mois, un utilisateur Reddit a appris de Crucial, à l’occasion d’une procédure de retour produit dans le cadre d’une garantie, que la production de MX500 s’était arrêtée. Les journalistes de ComputerBase en ont eu aussi confirmation en fin de semaine dernière.

TopAchat et LDLC ne proposent plus de MX500 en ligne. Il reste néanmoins quelques exemplaires dans certaines des boutiques du second détaillant. En revanche, Amazon propose toujours ces SSD dans toutes les capacités.

Crucial n’a pas précisé à nos confrères si le MX500 aurait un remplaçant du même calibre. La société s’est contentée d’accompagner la nouvelle du commentaire suivant : « Le Crucial MX500 était un excellent SSD. Nous faisons de la place dans la gamme pour de nouveaux produits et nous sommes impatients de partager la suite avec vous bientôt ».

Si les SSD NVMe accélèrent de plus en plus de machines, l’époque des SSD SATA est certainement loin d’être révolue. Pour le grand public, ces dispositifs restent de bons candidats pour constituer de l’espace de stockage secondaire et se substituer aux HDD.