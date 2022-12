Nouveau firmware pour le MX500 de Crucial, faut-il l'installer ?

À l'ombre des SSD NVMe, le SSD SATA existe toujours et avec des dinosaures tels que le MX500 de 2017 (mais la version 4 To date seulement de 2021) ! Malgré son grand âge et le fait que le SSD SATA est à présent trèeees largement passé au second plan (et bientôt un souvenir comme la Ballistix ?), cela fait plaisir de voir que Crucial/Micron n'a pas oublié son existence et qu'une poignée de ressources y est toujours allouée pour le support.

Il se trouve que le MX500 équipé d'un firmware version M3CR04x peut, dans de très rares occasions, planter la machine ! Ce blocage se produirait uniquement lors de charges de travail extrêmes. Autrement dit, le public affecté est probablement très limité et c'est d'ailleurs l'avis de Crucial, qui explique dans le changelog que la plupart des utilisateurs sous Windows ne sont pas concernés. En supposant que la portée soit réellement aussi limitée qu'indiqué, l'effort d'un correctif est donc d'autant plus louable.

Par ailleurs, le firmware - facultatif - sera proposé via l'utilitaire de Crucial uniquement si votre SSD est déjà en version M3CR04x et la mise à jour fera passer donc le SSD en version M3CR046. Notez qu'elle n'apparaitra pas si votre SSD possède une version inférieure M3CR03x. Attention, mettre à jour le firmware comporte toujours un certain risque, quel que soit le matériel concerné. De ce fait, si vous n'avez rien remarqué et que votre MX500 se comporte normalement, jouez la prudence et laissez-le tranquille. En revanche, si vous aviez mis votre MX500 au placard à cause d'un problème du genre, l'expérience se tente ! (Source)