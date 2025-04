Les SSD Kingston Fury Renegade G5 rôdent, prêts à frapper à 14,8 Go/s

Plusieurs marques déploient l’artillerie lourde pour les SSD PCIe 5.0. Samsung a récemment dégainé sa série des 9100 Pro (dont nous finalisons le test) ; nous avons aussi vu surgir des UNIS S5 susceptibles de mitrailler à 14,9 Go/s en lecture séquentielle. D'autres belligérants s’apprêtent à rejoindre le champ de bataille : les Kingston Fury Renegade G5.

Kingston Fury Renegade G5 : jusqu'à 14,8 Go/s en lecture séquentielle

Plusieurs médias spécialisés, dont Hardware Zone Spain, ont partagé des illustrations ainsi qu'un tableau rassemblant les caractéristiques de cette nouvelle gamme de SSD M.2 2280 ; ce, avant que la marque ne l'ait officialisée. Ces images promotionnelles et spécifications ont été extraites du site de l’entreprise nord-américaine. Elles sont donc fiables.

Cette dernière proposera donc trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Pas de version 8 To au programme pour l'instant. D’après le tableau de spécifications ci-dessous, le modèle phare de la gamme promet une vitesse de lecture allant jusqu'à 14 800 Mo/s ; une vitesse d'écriture de 14 000 Mo/s. C'est une valeur équivalente à celle du 9100 Pro en lecture. Avec 13,4 Go/s, la star de Samsung est en revanche légèrement derrière en écriture (sur le papier). Celui-ci embarque un contrôleur maison, le Presto S4LY027 gravé en 5 nm.

Pour sa série, Kingston a choisi le SM2508 de Silicon Motion. C'est un contrôleur PCIe Gen 5 x4 NVMe 2.0 gravé en 6 nm. Il est commercialisé depuis l'été 2024. Sa conceptrice vante sa sobriété énergétique.

Capacité 1 To 2 To 4 To Format M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Contrôleur SM2508 SM2508 SM2508 NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Vitesses séquentielles (lecture / écriture) 14,200 Mo/s ;

11,000 Mo/s 14,700 Mo/s ;

14,000 Mo/s 14,800 Mo/s ;

14,000 Mo/s Vitesses aléatoires 4K (lecture / écriture) 2200K IOPS ;

2150K IOPS 2200K IOPS ; 2200K IOPS 2200K IOPS ; 2200K IOPS Endurance 1 PBW 2 PBW 4 PBW Garantie 5 ans 5 ans 5 ans

Pour l’instant, les prix et la date de commercialisation de ces SSD Fury Renegade G5 ne sont pas connus. Un communiqué de presse officiel ne devrait pas tarder à nous les révéler.