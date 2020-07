Enfin du 280 mm chez DeepCool !

Nouveau venu dans la gamme Castle de chez DeepCool (ou plutôt sa branche gaming GamerStorm), le 280EX annoncé il y a quelques jours vient combler le vide qu'il y avait entre le 240EX et le 360EX. Oui, c'était une aberration et c'est aujourd'hui corrigé. Le modèle prend place au centre de la gamme donc et reprend surtout tous les attributs de ses prédécesseurs, avec un radiateur équipé de ventilateurs de 140 mm. Le Castle 280EX est un AIO tout ce qu'il y a de plus classique dans le milieu, mais c'est surtout une grosse nouveauté pour la marque qui se contentait jusque là de multiples de 120. Voilà pour la présentation rapide, allons faire le tour du produit plus en détail.