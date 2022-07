Intel a présenté, en catimini, un peu plus de détails concernant la plateforme Raptor Lake. Si on savait déjà que le CPU passerait à 24 coeurs et 32 threads au maximum, que le double contrôleur mémoire DDR4 et DDR5 était présent grâce à ASRock, que les coeurs Performance étaient basés sur les coeurs Raptor Cove, que c'était l'Intel 7 qui servait de base de gravure, que le CPU a 16 lignes PCIe 5 pour le GPU et 4 lignes PCIe 4, que le lien entre le CPU et le chipset Z790 a toujours 8 lignes DMI 4.0 (contre 4 lignes DMI 4 au X570 d'AMD), on a appris quand même certains trucs.

Premièrement, concernant le contrôleur mémoire, s'il est toujours optimisé pour la DDR4 3200, on sait que c'est la DDR5 5600 qui servira de base. On se souvient qu'AMD avait choisi la DDR5 5200 comme base pour Zen 4 et ses Ryzen 7000. Autre point, expliquant ce titre étrange, c'est qu'il n'y a pas de support de SSD PCIe NVMe PCIe 5.0, ça restera en PCIe 4.0. Après la DDR5 et le PCIe 5, la passe de 3 ne sera pas réalisée avec le stockage. Enfin, le chipset disposera de 4 lignes PCIe 4.0 de plus par rapport au Z690. Mine de rien, Intel se montre moins avare de lignes haute vitesse, il était temps ! Espérons qu'AMD aussi saura se montrer généreux, y compris dans son lien DMI 4 qui fait un peu chiche aujourd'hui. (Source)