Les plus vieux se souvinedront de Shinobi, le ninja le plus vieux et le plus célèbre des jeux vidéo. Aujourd'hui, la mode est au sabre et au bionique. Voici donc la démo de Loopmancer, qui sera lancé pour de bon le 13 juillet prochain. Il vous met dans la peau d'un flic dans un univers robotisé chinois, à la recherche de caïds de la pègre, dans le but d'épurer la mégalopole et de la rendre plus libre. C'est le moteur Unreal Engine 4 qui pédale là dessous, pas le plus doué pour afficher du ray tracing, mais bien assez pour gérer les upscalings des rouges et verts. Comment tout ça sort sur écran ?

C'est la RTX 3080 Ti GIGABYTE Eagle qui sert de base à la vidéo, sur une machine basée sur un 5950X, 32 Go de DDR4 3600, et tout ça en acquisition 4k, histoire de voir le plus possible les détails, car c'est connu, le diable se cache dans les détails. Vous trouverez en fin de vidéo les résultats des benchmarks faits en OFF sur la RTX 3080 Ti, ainsi que sur une RTX 3060. Vous pourrez comparer à travers 4 exemples, les rendus TAA vs DLSS Qualité vs FSR Ultra Qualité d'une part, mais aussi rastérisation vs ray tracing d'autre part. C'est parti !