Intel Core Gen 15 : quand Arrow Lake vient sâ€™interposer dans la gamme

Les infos sont rares concernant l’avenir d’Intel et de Meteor Lake-S mais on commence à avoir quelques petits trucs à se mettre sous la dent. Dans un billet précédent, alors qu’on se demandait à l’époque où avait été casé le L4, il semblerait qu’une architecture puisse en cacher une autre avec la 15e génération de processeurs qui pourrait en utiliser deux distinctes, Meteor Lake jusqu’à l’i5 et Arrow Lake au-delà.

Ceci n’est pas un pochoir pour la déco des gâteaux

Le Socket 1851(v1) devrait servir de base pour les plateformes MTL-S (pour Meteor Lake) et ARL-S (pour Arrow Lake), en tout cas, c’est que ce semble évoquer l’interposer destiné aux tests d’intégration pour l’alimentation. Cet outil va de pair avec le « Gen5 VR Test Tool Base Kit », déjà utilisé pour CML-S (oui, Comet Lake), peut éprouver une carte mère jusqu’à 800 W en burst, libre à vous d’imaginer les nouveaux sommets d’efficience énergétique à laquelle la marque aspire avec son outil à tout tester. Selon un tableau partagé par le twittos @SquashBionic, les TDP nominaux des exploseurs de dinosaures ne devraient pas dépasser les 65 W et 125 W pour le lac des flèches (attention si vous piquez une tête).

L’ensemble devrait s’appuyer, une dixième fois n’est pas coutume, sur une nouvelle série de chipsets avec la série 800 et Intel ne laissera plus le choix à personne, ça sera DDR5 ou rien — en même temps, l'offre sur cette dernière commence à avoir du sens. Chose pour le moins intéressante, Intel sépare les spécifications d’alimentation de Meteor et Arrow Lake, serions-nous à l’aube d’une nouvelle segmentation de la gamme avec un HEDT, un mainstream et un radépakret ?