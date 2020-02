Comet Lake au rapport

Nous nous attaquons aujourd'hui à un barbone sorti tout droit de chez MSI. Il s'agit du CUBI 5 10M, qui se voit greffer un processeur Comet Lake U. Nous sommes sur un modèle ultra compact, qui doit venir titiller les NUC de chez Intel et qui sera proposé en plusieurs versions offrant un SoC, une quantité de mémoire et du stockage différent. La version qui nous est founie est équipée d'un i3-10110U et de 4 Go de mémoire. Il s'agit du modèle d'entrée de gamme, que nous allons voir plus en détail avant d'en apprécier les performances.