GeForce RTX 50 : une tarification désormais sans filet

Au fil des rapports, la situation autour des GeForce RTX 50 a viré à l’imbroglio. Un nouvel intervenant, der8auer, est entré en scène. Ses propos permettent de démêler au moins en partie cet écheveau ; répondent ou font écho à certaines de vos interrogations et remarques formulées en commentaires.

La fusée de l'inflation délestée des freins de NVIDIA

Petit rappel des faits. Dans les grandes lignes, NVIDIA aurait décidé de rationaliser son offre en privilégiant la plus faible quantité de VRAM à GPU identique, et la GeForce la plus haut de gamme à VRAM équivalente. En somme, cette approche condamne les GeForce RTX 5070 Ti ainsi que la RTX 5060 Ti 16 Go au profit de la GeForce RTX 5080 ; anathématisation exposée par la chaîne Hardware Unboxed, sur la base de confidences faites en coulisses par ASUS, laquelle a ensuite nié publiquement les avoir tenues.

Ensuite, des médias asiatiques ont rapporté que chez MSI, ASUS et Gigabyte, il fallait s’attendre à voir les prix des GeForce et des Radeon de dernière génération augmenter. L’un d’entre vous, Un hardeur des ragots des Pays de la Loire, s’est alors manifesté pour indiquer que cette hausse entrait, pour les GeForce, en contradiction avec des propos relayés par un autre média français, qui citait alors elchapuzasinformatico ; site qui exposait, au 17 janvier, la décision de NVIDIA « d’absorber » la hausse des coûts de la mémoire. Nous n’avions pas relayé cette prétendue position.

Venons-en à la vidéo de der8auer. À propos de la GeForce RTX 5070 Ti, qui reste bien au catalogue d’après ASUS et NVIDIA, elle est amenée, selon le YouTubeur à être quasiment rayée du catalogue, en raison de volumes réduits à peau de chagrin (opinion exprimée dans la seconde partie de la vidéo).

Plus important, der8auer évoque l’arrêt d’un programme OPP — acronyme d’Open Price Program, à en croire Hardwareluxx, quand Roman confesse n’en avoir aucune idée.

Der8auer revient sur la stratégie nécessaire au respect d’un MSRP, qu'il estime très fictif pour certaines références, et qui prévaut depuis quelques générations. Il indique que l’OPP jouait le rôle de dispositif de soutien. Il permettait aux marques de commercialiser certaines cartes au prix public conseillé décidé par NVIDIA. Der8auer le présente comme un système de cash back orchestré par NVIDIA pour ses partenaires : ils vendent une certaine quantité de GeForce à ce prix, puis viennent réclamer leur dû. Comme le pointe le YouTubeur, de son point de vue, cela semble flirter avec les limites de la légalité. Puisqu’il n’est pas expert en droit commercial ou en droit de la concurrence, il se garde néanmoins d’avoir un avis tranché sur la question.

Quoi qu’il en soit, les sources de Roman ont confirmé l’existence de ce programme, mais surtout la décision de NVIDIA d’y mettre fin il y a quelques jours. Selon lui, cette disparition de l’OPP signifie qu’il ne faut plus espérer voir des GeForce aux prix de vente renseignés lors de leur officialisation : sans le soutien de la maison mère, les partenaires ne maintiendront pas des prix bas, d’autant plus dans le contexte actuel. Et si ce n’est pas non plus dans leur intérêt de minimiser leurs marges en temps normal, der8auer estime que, jusqu’ici, le jeu de la concurrence entre les différentes marques faisait plutôt bien son office — y compris sur des cartes hors MSRP.