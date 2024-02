MSI Claw : son processeur Meteor Lake la handicape face Ã  la concurrence

Début janvier, MSI a annoncé sa console portable baptisée Claw. Cette machine viendra étoffer un marché en pleine résurrection depuis quelques mois : le Steam Deck, figure de proue de cet engouement qui avait sans doute été réamorcé par la Nintendo Switch, a ouvert la voie aux ASUS ROG Ally et autre Lenovo Legion GO - sans parler de la multitude d'appareils signés AYANEO. Pour sortir sa console du lot, la marque taïwanaise a choisi de miser sur un processeur Intel ; un Core de 14e génération, Meteor Lake. Un choix original puisque toutes les machines susmentionnées embarquent un APU AMD : la console de Vavle, le SoC Aerith sous architecture CPU Zen 2 et architecture GPU RDNA 2 ; les deux autres, jusqu’au Ryzen Z1 Extreme, un processeur muni de cœurs CPU Zen 4 et d'unités de calcul RDNA 3.

MSI Claw © MSI

AMD, reine des APU

Ces dernières années, le savoir-faire d’AMD en matière d’APU dépassait celui d’Intel. Cependant, avec Meteor Lake, l’entreprise dirigée par Pat Geslinger promet une nouvelle génération d’iGPU, avec une architecture héritée de celle des GPU Arc Alchemist.

La MSI Claw n’a pas encore de date de sortie officielle ; l’officieuse est début avril. Des médias chinois ont toutefois déjà mis la main sur des exemplaires. Ils ont jaugé de la compétitivité de la machine de MSI face à celle d’ASUS, qui partage plusieurs similitudes avec sa rivale (même définition, quantité de RAM identique, à savoir 16 Go de LPPDR5-6400). En l'état, la confrontation tourne clairement à l’avantage de la seconde.

Pas seulement une histoire de TDP

Les examens impliquent différents TDP. Le Ryzen Z1 Extreme autorise un cTDP de 9-30 W sur le papier, tandis que le TDP maximal pour la Claw est de 40 W. Les puissances varient entre 15, 20, 25 et le TDP max en fonction des essais et des testeurs.

La MSI Claw et son Meteor Lake à la peine dans Cyberpunk 2077 © Intel

Jeu Réglages TDP MSI CLAW (IPS moyen) ASUS ROG ALLY (IPS moyen) Cyberpunk 2077 1600×900 Low, FSR & XeSS Performance Max TDP 44,8 59,8 Shadow of the Tomb Raider 1280×720 High Max TDP 49 53 25W 46 56 20W 40 53 15W 24 42 Red Dead Redemption 2 1600×900 Low, FSR 2.1 Performance Max TDP 49,2 60,2 Resident Evil 1600×900 Low, FSR 2.1 Performance Max TDP 21-53 51-68

En outre, sachez que la MSI Claw propose deux configurations : l’une à base de Core 5 Ultra 135H, l’autre de Core 7 Ultra 155H. Le Core 5 possède deux cœurs CPU et un cœur Xe de moins que son grand frère. Comme le montre la séquence ci-dessous, dans certains jeux exigeants, au premier rang desquels Cyberpunk 2077, l’écart avec le Z1 Extreme se fait donc d'autant plus ressentir. Pour être justes, rappelons qu’ASUS et Lenovo proposent aussi une variante de leur console armée du Z1 tout simple. Or, c’est une version bien moins puissante que l’Extreme : le nombre d’unités de calcul du GPU chute de 12 à 4.

Dans tous les cas, quel que soit le Core, l’ASUS ROG Ally avec Z1 Extreme domine les débats. Pour les pilotes, les testeurs semblent avoir utilisés ceux des GPU Arc. Il est possible que des pilotes davantage optimisés soient publiés d’ici la sortie de la MSI Claw. Ils pourraient légèrement améliorer la situation, mais moins vraisemblablement inverser la hiérarchie.

Enfin, soulignons que la puissance brute d’une console portable n’a qu’une incidence limitée sur sa popularité ; la Nintendo Switch avec son hardware obsolète en est le plus bel exemple, bien que l’aura Nintendo joue bien sûr en sa faveur. Pour la MSI Claw, sa batterie de 53 Wh par exemple, contre 40 Wh pour l’ASUS ROG Ally ainsi que le Steam Deck original (capacité passée à 50 Wh pour le modèle OLED), sera peut-être un argument en sa faveur.