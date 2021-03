Rocket Lake, enfin une "nouvelle" microarchitecture !

C'est en août 2015 qu'Intel a lancé sa 6ème génération de processeur de bureau Core, intronisant à ce moment la microarchitecture Skylake. Après presque 6 ans de bons et loyaux services, les bleus ont enfin décidé de lancer pour les puces destinées aux ordinateurs de bureau, la génération Rocket Lake. L'architecture n'est pour autant pas une réelle nouveauté, puisqu'elle s'appuie grandement sur Sunny Cove utilisée par les puces Ice Lake, que l'on retrouve sur les CPU mobiles d'Intel depuis 2018. Ces derniers sont toutefois gravés en 10 nm, or, il n'en est rien ici, puisque faute de performances adéquates pour le segment visé, Intel a décidé de porter son architecture sur l'antédiluvien 14 nm. Ce portage nommé Cypress Cove, est une opération délicate, puisque la perte de densité conduit à des puces plus grosses et donc plus chères à produire, mais surtout la consommation unitaire de chaque transistor augmente également. La conséquence de ceci est une puce ne comprenant plus que 8 coeurs au maximum, contre 10 à la précédente génération. Les gains liés à la nouvelle architecture permettent-ils de compenser 20% de coeurs en moins au sein d'applications fortement parallélisables ? Qu'en est-il dans les jeux ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier.

A noter : du fait de la nécessité de reprendre une partie de nos mesures ludiques suite à des patchs tardifs, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir tous les tests que nous souhaitions en particulier ceux relatifs à l'impact mémoire ou une description plus précise de notre nouveau protocole de test. De même, l'évaluation de la partie IGP fera l'objet d'une publication ultérieure. Le temps alloué aux relectures ayant aussi été insuffisant, nous comptons sur votre bienveillance s'il subsiste des fautes ou erreurs de saisie, tout ceci devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin du week-end prochain. Merci de votre compréhension.

• Côté street price, ça dit quoi ?