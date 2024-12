Test • MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi

Affûtée et équilibrée

Le Z890 est là, et il n'a pas épargné l'inflation généralisée sur les cartes mères. Comme à chaque génération, tout coute de plus en plus cher. Avec sa Z890 Tomahawk, MSI s'attaque au cœur du problème : en proposer un maximum pour un prix minimum. Un exercice périlleux s'il en est, tant il est facile de pencher d'un côté ou de l'autre. Mais force est de constater que la marque livre ici une copie presque parfaite. La véritable question est de savoir si les petits défauts seront des obstacles pour vous ?