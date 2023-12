La vieille pâte thermique qui traine dans votre tiroir : vaut-elle encore le coup ?

Un tube de pâte thermique ouvert qui traine dans un fond de tiroir, on doit bien être 99 % de geeks monteurs de PC à en avoir, à moins de faire cette activité à l'échelle semi-industrielle (chacun son délire). Dans un comparatif nous ramenant à la sainte année 2019 que vous pouvez retrouver en cliquant sur l'image ci-dessous, nous mettions en évidence que s'il existe quelques disparités entre les différentes mixtures proposées par divers fabricants, hormis quelques horreurs, les différences sont nettement plus importantes au niveau du ticket de caisse qu'au niveau des performances réelles.

Qui dit traine, comme sait se montrer très prompte votre chéri(e) à vous faire remarquer que vous laissez trainer vos chaussettes de l'avant-avant-avant veille qui puent, peut aussi souvent dire « bon pour la benne » car trop vieux. Pour répondre à cette question de manière scientifique, c'est le bon vieux Igor qui, après avoir fait passer une pâle de ventilateur Noctua pour un phallus — ce n’est pas nous hein, c'est vous ! — est aux commandes sur cette nouvelle question à l'aide de son microscope électronique et de son spectromètre qu'on lui envie.

Initialement, la composition du tube le pâté silicone d'Arctic utilisée pour le test — l'ancêtre des bien connues références Silver, puis MX — est donnée pour être de 50 % de silicone (le liant, à ne pas confondre avec les implants de la râleuse sus-citée), 20 % de carbone sous forme d'additif et 30 % d'oxyde de métal. 20 années plus tard, c'est l'âge du tube testé, les résultats parlent pour eux : si on retrouve bien les 50 % de silicone, aucune trace de carbone, qui pourtant joui d'une excellente stabilité chimique. À la place, l'élément détecté par le spectromètre est uniquement de l'oxyde de zinc, nettement moins noble, et moins efficace quand il s'agit de dissiper la chaleur. Bref de l'oxyde de métal oui, mais point de carbone qui malgré les années n'aurait pu s'envoler. Le marketing, cette plaie...

Le vieux tube et son contenant, au banc d'essais © Igor's Lab

Du côté de la texture, 20 ans après, elle est un peu plus épaisse. Et du côté des performances ? Étalée avec amour sur un 13900K qui ne rechigne pas quand il s'agit d'envoyer du watt à dissiper, et comparé à de la pâte Apex en provenance d'Alphacool qui constitue donc une confrontation tutonico-fraternelle, les écarts se révèlent au final notables de l'ordre de ~8 °C sur la sonde CPU et ~6 °C en isolant les cœurs, quand les meilleures pâtes actuelles se bastonnent sur un delta de ~2 °C. Ce qui permet de la catégoriser cette vielle pasta sur un indice de 4 W/mK, quand l'Apex est vendu pour 17 W/mK.

On vous laisse conclure, ce qui recoupe la nôtre de conclusion sur le sujet, à propos de l'utilité des tubes vendus à prix d'or. Et des petits mensonges de l'industrie, ce qui ici n'enlève rien à la qualité du produit qui, donné pour « 12 mois maximum de conservation », se comporte encore très bien... 20 ans plus tard.