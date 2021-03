Depuis la semaine dernière, nous sommes tout de même à plusieurs fonctionnalités qui apparaissent en dehors des patch notes du programme Insider, ou qui sont tout du moins noyés dans la montagne gigantesque des correctifs appliqués, surtout la semaine dernière. Ainsi, après les évolutions de fond apportées par Microsoft sur le fonctionnement de l'explorateur Windows et de la barre des tâches, la nouveauté du jour se trouve être dans les paramètres cette fois. Car une nouvelle option de personnalisation est apparue, il s'agit de l'usage que l'on fait de notre machine : jeux, multimédia, professionnel...

Ce n'est pas une nouveauté que la Raymonde essaie de proposer une expérience personnalisée de Windows 10, mais à l'origine il s'agissait d'une fenêtre qui s'activait lors de l'installation ou de la mise à jour de l'OS. Ici, nous sommes directement sur un paramètre qui se change à n'importe quel moment, sans pour autant nous en dire plus sur les modifications effectuées. Néanmoins, avec un peu de recul, de bouliche de cristal et de frottements sur la tête de Pascal, nous pouvons émettre des suppositions réalistes sur ces améliorations et optimisations.

Le système pourrait prévoir de ne plus lancer certains services ou de choisir des drivers plus adaptés à l'utilisation demandée, ou de modifier certaines optimisations du système, comme la fréquence des sauvegardes ou des défragmentations. Ou alors, le Microsoft Store modifierait les applications installées de base dans Windows 10, évitant de vous mettre Candy Crush si vous faites une machine dédiée au montage vidéo, et plutôt rajouter la prise en charge des fichiers RAW pour les appareils photo. Enfin, il n'est pas impossible que l'OS priorise certaines applications pour gagner en performance, notamment en jeu. (source : Windows Latest)

