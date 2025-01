Dans l’affaire des GPU abîmés par le Q-Release Slim, Asus clame son innocence

En août dernier, Asus présentait le « PCIe Q Release Slim », un mécanisme censé faciliter l’insertion et le retrait des GPU dans le port prévu à cet effet. Disponible sur les cartes mères Intel et AMD série 800 de la marque, il est depuis accusé d’endommager le port PCIe de la carte graphique. Asus a balayé cette accusation. Selon l’entreprise, dans le cadre d’une utilisation classique, il n’y a aucun risque d’endommagement.

RTX 5090 © HardwareLuxx

Plus de mal que de bien ?

Nous nous sommes surtout attardés sur les mécanismes Q-Release des slots M.2 dans notre test de l’Asus ROG Crosshair X870E Hero. Ajoutons donc quelques mots sur ce « Q-Release Slim » pour GPU. Pour clipser / déclipser la carte, il suffit de tirer dessus en effectuant un léger mouvement de rotation. Démonstration dans la séquence ci-dessous proposée à l’époque par la chaîne der8auer.

Depuis quelques jours, plusieurs sources, dont Andreas Schilling de HardwareLuxx et d’autres examinateurs asiatiques, ont publié des images de slots endommagés. Ils accusent le Q-Release Slim d’être à l’origine de ces dégâts.

The quick release design on ASUS intel 800/AMD 800 series motherboards can damage the graphics card PCB.



ASUS tony response: will contact to solve the problem.https://t.co/tGop6l3IFg pic.twitter.com/EqJiHBobeX — HXL (@9550pro) January 24, 2025

I still don't think the scratches would affect the operation of the card.

the golden pads matter, based on what I have seen on the repair videos on bilibili.



for pcb / golden fingers crack, technicians usually use glue with uv light to fill and shape the gap.



the mess up part… https://t.co/rCt43LhBd7 — UNIKO's Hardware ???? (@unikoshardware) January 24, 2025

I'm not happy with the solution either. We use the Strix X870E-E Gaming for testing the graphics cards. So I have had to remove graphics cards from the slot a few dozen times. This didn't always go smoothly and very often the card got stuck in the slot. First damage visible. https://t.co/CHVKFBrbY8 pic.twitter.com/1pEUXmQQES — Andreas Schilling ???????? ???????? (@aschilling) January 24, 2025

Dans un message posté sur Reddit, la marque innocente son PCIe Q-Release Slim. Elle accompagne le schéma ci-dessous du texte qui suit.

En suivant ces directives, le nouveau design fonctionne de la même manière que les slots PCIe traditionnels, ne laissant que des marques d'utilisation à une fréquence d'utilisation normale. Par ailleurs, le nouveau design est nettement plus simple et plus facile à retirer de la carte graphique et permet à l'utilisateur de le faire sans aucun outil — lequel peut endommager directement ou par inadvertance l'emplacement, la carte mère et/ou la carte graphique. Cette conception réduit également les conflits mécaniques potentiels.



Lors de nos tests internes et de l'évaluation du très petit nombre de cas signalés, nous n'avons constaté aucun dommage à la carte mère ou à la carte graphique susceptible d'affecter le fonctionnement ou les performances de l'appareil. Cependant, il est important de souligner que tout type de carte PCIe présentera des signes d'utilisation et des marques d'usure après 60 insertions et retraits continus. En outre, si l'installation et le retrait ne sont pas effectués conformément aux recommandations du fabricant la probabilité de rayures et/ou d'usure peut augmenter. Malgré cela, nous n'avons constaté aucun impact sur la fonctionnalité de la carte graphique ou de la carte mère. »

Notez que le « design PCIe Q-Release Slim récemment introduit » ne nécessite plus de pousser un bouton pour déverrouiller la carte graphique « contrairement à la génération précédente de PCIe Q-Release ». Asus précise que « pour éviter que la carte graphique ne glisse accidentellement, le nouveau design comprend un mécanisme de verrouillage et un renforcement métallique pour plus de solidité. »

Andreas Schilling a également réagi en apportant des précisions via HardwareLuxx :

Notre cas d'application n'est certainement pas courant. Dans le cadre des nouveaux benchmarks, nous avons dû changer de carte graphique environ 50 à 60 fois. Aucun client final ne le fera aussi souvent. Dès les premières cartes, nous avons cependant constaté que le mécanisme ne fonctionnait pas aussi bien que ce qui était annoncé.



L'un des problèmes est que le démontage ou le remplacement de la carte graphique ne se fait pas toujours en dehors du boîtier de l'ordinateur. La manière dont la carte doit être retirée du slot Q-Release suppose toutefois que l'on soulève la carte au niveau du slot, ce qui crée un angle au niveau du panneau du slot qui, en l'absence de jeu dans le boîtier, empêche de déclencher correctement le mécanisme. Souvent, nous n'avons pas pu retirer la carte graphique de l'emplacement malgré une procédure correcte et elle continuait à être maintenue par le dispositif de blocage. À ce stade, nous devions alors toujours retirer la carte mère du boîtier pour avoir le jeu nécessaire.



Bien sûr, il ne faut en aucun cas forcer pour retirer la carte de son logement. Nous avons toutefois réussi à retirer de nombreuses cartes de leur logement en les secouant un peu et en exerçant une force modérée. Mais pas sans conséquences, comme le montre l'image ci-dessus. On voit ici le slot PCI-Express de la GeForce RTX 5090 Founders Edition [image de couverture], qui présente déjà un petit dommage sur le nez avant. La carte a été retirée sept à huit fois de son emplacement à ce moment-là. »

Autrement dit, bien que l'utilisateur lambda n'introduira pas 60 fois le même GPU dans le slot PCIe du même PC, ce qui précède suggère que des éraflures peuvent survenir bien avant. De plus, en fonction de l’espace libre dans le boîtier, disposer de l'angle d'inclinaison nécessaire à la libération de la carte graphique n'est par garanti. Cela va forcément à l'encontre du but recherché : simplifier le retrait.