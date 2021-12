Il y a quelques jours, sur Reddit, beaucoup de personnes se sont plaintes que leur Z690 Hero était HS, avec un code erreur 53 sur l'écran debug. La puce incriminée, qui finissait par carboniser, laissant une grosse trace sur le PCB, était identifiée, et tous les possesseurs de cette mobale ont commencé à regarder la leur. Parfois, elle était à l'endroit, parfois à l'envers sur le seul jugement de la police de la référence. Tout ceci laisse penser qu'il y a plusieurs révisions avec des composants ne venant pas systématiquement du même endroit, ou des mêmes chaines. Bref, la panne était là, imparable, et surtout le code erreur toujours le même.

ASUS aura mis le temps pour reconnaitre le souci, et aura été contraint de chercher la source des ennuis : c'est bien l'inversion du composant. Au final, tous les gens qui ont une carte devenue HS verront leur RMA accepté, mais aussi tous ceux dont la carte fonctionne bien - pour l'instant - et qui possède des références propres susceptibles de devenir HS. En effet, il faut que le Part Number soit 90MB18E0-MVAAY0, et que le Serial Number commence par MA, MB ou MC. Tant mieux qu'ASUS prenne la chose au sérieux, le buzz l'y ayant aidé, car la firme qui a assumé augmenter ses tarifs en début d'année doit, en retour, offrir un service justifiant un tel prix. Tout est bien qui finit bien !