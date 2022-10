Elle a longtemps circulé dans le tuyau, d'ailleurs encore très récemment, elle est désormais quasi officielle, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune annonce officielle de NVIDIA pour l'instant. On imagine que celle-ci pourrait avoir lieu prochainement, à moins que NVIDIA ait opté pour une introduction sans fanfare, ce que l'on pourrait comprendre.

En tout cas, malgré l'arrivée des RTX 40, il semblait déjà évident qu'il allait encore falloir compter avec Ampere pendant un moment, NVIDIA ne l'a pas vraiment caché non plus. Le constructeur serait présentement assis sur un stock conséquent de puces Ampere - et possiblement tout autant de mémoire GDDR6X, notamment la 19 Gb/s qui équipait également la CMP 90HX et la RTX 3080 - et qu'il faut donc maintenant liquider par tous les moyens. Ainsi, les prochains bestsellers de NVIDIA pourraient ne pas déjà être des GPU Ada, mais toujours bel et bien des RTX 30, à commencer par la nouvelle RTX 3060 Ti GDDR6X. ASUS en a référencé deux sur son site officiel : une TUF Gaming RTX 3060 Ti 8G GDDR6X et une TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition 8G GDDR6X.

Physiquement et visuellement, les cartes n'ont pas du tout changé par rapport aux modèles GDDR6 existants, si ce n'est que la version OC sera cette fois-ci alimentée via deux prises PCIe 8 pins au lieu d'une seule. On ne sait encore pas pourquoi ASUS a opté d'en rajouter une, le fabricant ne mentionne pas le TDP des nouvelles cartes. Mais il n'est pas à exclure que ce soit la GDDR6X qui ait finalement en partie obligé cette addition, la GDDR6X 19 Gb/s désormais utilisée ayant après tout une consommation supérieure à la GDDR6 14 Gb/s exploitée précédemment. Notons tout de même qu'ASUS recommande toujours une alimentation de 750 W, comme avant.

Le constructeur n'a pas touché aux fréquences de la puce, le modèle standard fonctionnera toujours à 1665 / 1695 MHz et le modèle OC à 1755 / 1785 MHz. Le plus intéressant sera évidemment le gain notable en bande passante, puisque l'on passe de 448 Gb/s à 608 Gb/s, soit une hausse de 36 % ! Accessoirement, c'est plus que ce qu'aurait eu la RTX 4080 12 Gio récemment annulée (comparaison foireuse, mais on tenait quand même à le dire).

Il reste toutefois à voir si le GPU sera vraiment en mesure d'exploiter ce surplus en pratique et si cela permettra réellement d'avoir des différences de performances perceptibles en jeu. Pour le savoir, il n'y a plus qu'à attendre l'éventuelle annonce officielle de la carte et les tests qui ne manqueront pas de suivre. Côté synthétique, des rumeurs indiquaient des gains de performance entre 7 et 10 %. La RTX 3060 Ti GDDR6X étant désormais concrète, il y a fort à parier que la RTX 3060 GDDR6X aussi ne tardera plus à se montrer pour de vrai. En attendant ce refresh, on ne peut que vous inviter à relire nos tests des RTX 3060 Ti et RTX 3060 premières du nom. (Source)