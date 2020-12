Bien que le jeu sous Linux soit encore très peu répandu, cela ne signifie pas que les utilitaires liés à cette discipline soient absents. En effet, du fait d’un panel d’utilisateurs en moyenne mieux calé en programmation que ceux sous Mac ou Windows, Linux peut compter sur le coup de main de geeks motivés pour le développement et le test d’outils open source, notamment Lutris, un lanceur qui se veut universel, ou MangoHud, dont il est question ici.

À ses débuts, MangoHud n’était qu’un clone de FRAPS sauce Linux : un simple afficheur d’image par seconde pour les jeux Linux utilisant Vulkan ou OpenGL (DXVK étant bien entendu supporté), puis le projet s’est étendu en rajoutant la possibilité d’en faire des graphiques. Avec la version 0.6.0 et un patch correctif paru dans la foulée, numéroté 0.6.1, le logiciel gagne toujours davantage en fonctionnalités : désormais, il devient possible d’afficher plusieurs graphiques en même temps, voire les réordonner, en rajoutant une palanquée de choix : utilisation CPU, GPU, latence d’affichage ou encore RAM/VRAM disponible. Rajoutez une petite collection de correctifs, citons pèle-mêle Black Ice, Total War : MEDIEVAL II ou encore Divinity Original Sin Enhanced Edition, et le tour est joué ! Pour une liste plus complète des changements, c’est par ici !

L'outil en pleine démonstration, sur Black Ice

Comme quoi, même si le nombre d’utilisateurs reste faible, cela ne signifie pas que le développement des utilitaires de jeu sous Linux est mollasson, loin de là ! Reste à voir si les mastodontes du milieu sauront en tirer quelque chose... (Source : GamingOnLinux)