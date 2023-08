Le DLSS 3.5 améliore la raie tracée, et pour toute la famille RTX

Gamescom 23 — Pendant que la concurrence est empêtrée à sortir une offre de GPU de nouvelle génération crédible, NVIDIA qui croule sous les biftons tellement son H100 se vend bien continue de développer son upscaling basé sur le deep learning. Si le DLSS 3 n'inaugurait pas une amélioration de la qualité visuelle du DLSS 2 (autre que l'amélioration naturelle induite par l'apprentissage), il amenait en revanche une couche générative permettant un bon plus que conséquent dans les performances. Mais ça, c'était avant le DLSS 3.5, qui amène dans sa besace le ray reconstruction.

« 5 fois plus de données traitées pour l'entrainement », c'est l'argumentaire choc du caméléon qui doit finalement bien garder quelques H100 pour lui. Cet entrainement est fait en vue de remplacer le denoiser, composant crucial pour aboutir à un rendu ray-tracé éliminant les artéfacts liés au rendu sans rastérisation, mais aussi source de perte de détails puisque si l'uposcaling est activé, il base son travail avec un rendu de faible résolution : un poil problématique lorsqu'il s'agit d'upscaler entrainant la présence de ghosting, perte de détails dans les reflets, ou effets lumineux atténués.

L'apprentissage étant ciblé sur les effets RT, le Temporal Feedback introduit dans le DLSS 2 et les pixels qui en découlent, tout comme les pixels spatiaux, bénéficieraient donc d'un traitement supplémentaire dans le DNN Model, spécifique à chaque jeu, pour identifier les meilleurs pixels spatiaux et temporaux afin d'aboutir à un rendu plus fidèle, notamment sur les couleurs. L'impact visuel, selon les images présentées par NVIDIA promet d'être majeur si l'on regarde la saucisse de screenshots juste après. Les autres fournis restent sans beaucoup d'intérêt puisque se contentant de présenter RT vs DLSS 3.5 :

Super resolution + frame generation + ray reconstruction = + de FPS aussi <3 (mais ce n'est pas garanti)

Last but not least : le ray reconstruction sera compatible avec toutes les cartes RTX contrairement au frame generation toujours cantonné aux RTX Lovelace, puisque ce nouveau denoiser fait appel aux tensor cores (et pas aux RT cores). Atterrissage prévu pour cet automne avec bien entendu Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty en guest star, le seul annoncé qui n'est pas un remastering ; mais également sur la plateforme Omniverse, R5 Render ou encore Chaos Vantage. De quoi donner des idées au FSR 3 ?