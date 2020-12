La DDR5 fait souvent parler d'elle et reste assez attendue, puisque cela fait un moment que nous sommes bloqués sur la DDR4. La relève ne devrait pas tarder à arriver, pour rappel, la première barrette avait été finalisée par SK Hynix en octobre dernier, de quoi laisser espérer une arrivée très prochaine de cette nouvelle mouture. Nous l'attendons de pied ferme, pour 2021 si l'on veut être précis. Nous avions d'ailleurs eu le droit cette année à l'arrivée d'un important nombre de caractéristiques chez le JEDEC, nous vous en parlions dans ce billet dédié. Pour rappel, Teamgroup continue à sortir toute une palanquée de DDR4 sur le marché, par exemple avec la mise sur le marché de la série ZEUS ou bien la diversification de son catalogue avec de nouvelles références. La marque a annoncé qu'elle répondrait présente pour l'arrivée de la DDR5, de quoi étoffer clairement son offre, mais pour le coup avec une date fixée au troisième trimestre 2021.

C'est donc l'année prochaine - on le savait - que vous pourrez mettre la main sur de la DDR5 chez Teamgroup. On retrouvera donc des modules DDR5 format DIMM, avec une capacité de base fixée à 16 Go. Les fréquences annoncées varient entre 4800 MHz et 5200 MHz, le tout pour une tension de fonctionnement de 1.1V. Ces nouvelles références se nomment ELITE et auront le support ECC (correction d'erreurs) directement intégré, sans avoir besoin d'une puce supplémentaire dédiée. En soit ce communiqué ne nous apprend pas grand-chose sur les caractéristiques, mais nous donne une idée de quand nous pourrons passer à la caisse pour acheter des modules de chez Teamgroup.

Comme vous le savez, nous devons encore attendre des plateformes compatibles avec cette nouvelle norme. Nous aurons normalement chez Intel, ses processeurs de 12ème génération qui assureront la prise en charge DDR5. Chez AMD il faudra attendre le changement de socket et donc la mort du AM4 pour passer sur cette nouvelle révision de la DDR. Il faudra donc s'armer de patience et si vous êtes pressés, vous avez déjà des kits DDR4 assez haut de gamme qui peuvent assurer des fréquences similaires à ce qui sera dispo au début de la DDR5. Par exemple vous pouvez trouver chez G.Skill avec les Trident Z Royal à 4800 MHz ou bien les nouvelles moutures de chez Crucial à 5100 MHz.