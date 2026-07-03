Aion, lâ€™OS lÃ©ger basÃ© sur le cloud et Copilot que Microsoft a esquissÃ©

Ces derniers mois, Microsoft a un peu levÃ© le pied sur lâ€™intÃ©gration forcÃ©e de Copilot au sein de son systÃ¨me dâ€™exploitation. Mais en 2024, la mÃ©canique Ã©tait encore lancÃ©e Ã plein rÃ©gime. Une vidÃ©o de lâ€™Ã©poque, dÃ©nichÃ©e par Zac Bowden de Windows Central, rÃ©vÃ¨le que lâ€™entreprise planifiait alors un systÃ¨me baptisÃ© en interne Aion, entiÃ¨rement consacrÃ© aux applications web et Ã lâ€™IA agentique.

Simple Ã©bauche

Comme le montre la premiÃ¨re image de la sÃ©quence, le projet faisait dâ€™Edge et de Copilot les pierres angulaires. Câ€™est Ã©crit noir sur blanc : Â« Copilot au cÅ“ur de l'expÃ©rience, avec des mÃ©canismes lui permettant de comprendre l'intÃ©gralitÃ© du contexte du systÃ¨me Â». Lâ€™entreprise envisageait Ã lâ€™Ã©vidence un systÃ¨me dâ€™exploitation lÃ©ger, avec une interface articulÃ©e autour dâ€™Edge ; misant exclusivement sur des applications cloud exÃ©cutÃ©es via le navigateur, sans recours Ã des logiciels installÃ©s en local.

En matiÃ¨re dâ€™ergonomie, lâ€™interface Ã©purÃ©e se rapproche davantage de celle de ChromeOS que de Windows 11. Aucun menu DÃ©marrer : plutÃ´t une fenÃªtre centrale Copilot faisant office de carrefour vers toutes les fonctionnalitÃ©s proposÃ©es.

Nous pouvons conjecturer que ce projet aurait principalement ciblÃ© de modestes postes clients, servant simplement Ã accÃ©der aux applications et aux donnÃ©es hÃ©bergÃ©es dans le cloud. Puisque lâ€™essentiel de la charge de calcul aurait Ã©tÃ© gÃ©rÃ©e par des serveurs distants, Microsoft espÃ©rait certainement rÃ©duire les besoins matÃ©riels et, par extension, les coÃ»ts dâ€™Ã©quipement.

Pour des motifs inconnus, Aion nâ€™a jamais dÃ©passÃ© le stade de projet interne. Rien ne dit non plus quâ€™il ne sâ€™agissait pas essentiellement dâ€™une dÃ©marche exploratoire. Mais si son abandon tient au contexte de 2024, rien nâ€™exclut que celui-ci devienne plus favorable dans les annÃ©es Ã venir.

Le seul aspect incontestable est quâ€™en 2024, Microsoft faisait un gros forcing avec Copilot ; la majoritÃ© des utilisateurs nâ€™Ã©taient toutefois guÃ¨re rÃ©ceptifs ; les bÃ©nÃ©fices restaient d'ailleurs marginaux. En 2026, alors que lâ€™Ã©difice Copilot atteignait des sommets, la firme de Redmond a finalement dÃ©cidÃ© de rÃ©duire son empreinte au sein du systÃ¨me ; elle a aussi coupÃ© court Ã son dÃ©ploiement sur console et mobile. Mais, comme rapportÃ© plus haut, tout ce que nous observons depuis le dÃ©but d'annÃ©e n'est peut-Ãªtre qu'un moyen de reculer pour mieux sauter.