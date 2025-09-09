Icy Dock sollicite votre avis sur ses derniers concepts

La soumission de concepts directement via le site web est l’une des marques de fabrique d’Icy Dock. En cette rentrée, l’entreprise a ajouté quelques nouvelles idées à son catalogue et apporté des modifications à d’anciens concepts.

Le Dock cogite

C’est le principe des produits conceptuels : tous n'aboutissent pas à une commercialisation. Alors pour prendre le pouls du marché, que les concepts répondent au mieux aux attentes des prospects, et qu'ils trouvent ainsi des débouchés, Icy Dock définit son approche comme « une invitation à nos clients et à toutes les personnes intéressées à nous faire part de leurs commentaires et suggestions sur la façon d’améliorer ces conceptions ». La marque vous encourage également à indiquer comment vous utiliseriez ces appareils.

Trois nouvelles idées ont germé dans l’esprit des équipes d’Icy Dock. Le premier est le CP154 : un adaptateur convertisseur de SSD M.2 NVMe 2230/2242/2260/2280 vers SSD E1.S 9,5 mm (compatible PCIe Gen 4/5). Le deuxième, le CP155, est un convertisseur / adaptateur /support (oui, tout ça) de format SSD E1.S de 5,9 mm / 8,01 mm vers 9,5 mm. Enfin, le CP158 est une carte adaptatrice PCIe 5.0 à 4 baies amovibles pour SSD NVMe M.2, pour deux slots PCIe (avec bifurcation PCIe requise).

Vous l'avez compris, ces trois produits sont en phase conceptuelle ; leur production n’est donc pas prévue pour le moment. Mais cela peut évoluer en fonction de l'intérêt qu'ils suscitent et de l’importance de la demande. Bref, si vous y entrevoyez votre Graal, vous pouvez contribuer à sa concrétisation via le formulaire de commentaires disponible sur les pages produits.

Par ailleurs, la marque a apporté des mises à jour à d’anciens concepts. Pour avoir consulté les archives et joué aux sept erreurs via Wayback Machine, certains changements remontent à plusieurs mois ; ce sont essentiellement des caractérisations supplémentaires, ou, au contraire, des escamotages.

Pour prendre l’exemple du CP073-1, un adaptateur de carte (FHHL) 2x SSD M.2 NVMe vers PCIe 5.0 x8 avec plateaux amovibles, ses dimensions annoncées en mars 2024 (126,34 x 21,59 x 120 mm) sont désormais indéterminées (cette modification apparaît déjà dans une capture du 30 avril 2025, le seul lien entre mars 2024 et aujourd’hui). Le tableau de spécifications s’est toutefois enrichi de quelques lignes. L’entrée d’alimentation, entre autres, qui se limitait initialement au seul PCIe Golden Finger, inclut désormais le PCIe 6 broches.

En plus de l’adaptateur précité, Icy Dock mentionne également des évolutions pour le CP114, un rack amovible SSD EDSFF E1.S vers PCIe 5.0 x4 pour baie d’extension PCIe, ainsi que pour le CP125, un autre rack amovible pour deux SSD E1.S vers PCIe 5.0 x8 pour emplacement PCIe.

Bref, même recommandation que plus haut : si vous êtes contre l’avortement et que vous voulez que ces embryons naissent, vous savez comment manifester votre militantisme. Pour filer la métaphore et accessoirement caler un lien, soulignons qu'Ici Dock avait enfanté de nouvelles gammes produits avant les vacances d'été.