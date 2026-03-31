Fa alors ! Acer sort son SSD M.2 NVMe Gen 5, le FA300

Le catalogue vert d’Acer vient d’accueillir une nouvelle entité, le SSD FA300. Le numérotage est clair : ce modèle s’inscrit dans la lignée des FA100 et FA200. Mais tandis que ces deux-là sont en PCIe 3.0 et PCIe 4.0 respectivement, le FA300 fait le grand saut dans le PCIe 5.0.

Après 100 et 200, 300

En avril 2021, nous avions écrit un article sur le partenariat entre Predator et Acer. Il y était alors question du SSD NVMe PCIe 3.0 FA100 précité — entre autres. Nous relevions que les nouveautés d’Acer se limitaient aux États-Unis, à la Chine et au Canada ; suspections qu’elles finiraient par débarquer en Europe.

La suite a confirmé ces soupçons. Nous n’avons pas trouvé les FA100 et FA200 chez TopAchat ou LDLC, mais Amazon ou PcComponentes.fr les proposent. Il faut compter 219,99 euros pour la capacité 2 To du modèle en PCIe 4.0, et 89,99 euros pour un FA100 de 512 Go. Notez que le SSD est parfois référencé avec le préfixe BIWIN. Les raisons de cette appellation sont expliquées dans l’article précité.

Cette mise en contexte faite, revenons-en au FA300. C’est donc un SSD M.2 NVMe Gen 5 DRAM-less. À l’instar de ses prédécesseurs, il joue le mystérieux. Acer ne précise ni le contrôleur utilisé ni le type de mémoire flash 3D NAND exploitée. Pour ce type de SSD, nous pouvons envisager un Phison E31T ou un Silicon Motion SM2504XT. L’entreprise communique tout de même les capacités proposées (1 To et 2 To) ainsi que leurs performances. Toutes deux atteignent jusqu’à 11 Go/s en lecture séquentielle. Le modèle 1 To grimpe jusqu’à 9,7 Go/s en écriture séquentielle, quand la version 2 To va jusqu’à 10 Go/s. Pour les performances en accès aléatoire, le FA300 1 To délivre jusqu’à 1,4 million d’IOPS en lecture 4K et jusqu’à 1,6 million d’IOPS en écriture 4K ; la version 2 To monte jusqu’à 1,7 million d’IOPS en lecture comme en écriture 4K. Enfin, l’endurance est donnée pour 750 To écrits (TBW) sur le modèle 1 To ; logiquement pour 1 500 To sur le modèle 2 To. Les deux versions sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Acer n’a pas dévoilé de tarifs, peut-être à cause du contexte actuel qui incite à la retenue. En principe, ce FA300 aurait vocation à se positionner parmi les SSD Gen 5 abordables.