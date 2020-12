Icy Dock ne perd pas le rythme et continue de nous livrer au compte-goutte de nouvelles solutions mix & match, toujours dans l'idée de permettre presque tous les combos imaginables de SSD et de disques durs au sein d'un même emplacement. On pensait déjà avoir tout vu dans le catalogue du constructeur, que nenni !

Voici que déboule la baie flexiDOCK MB095SP-B, un boîtier au châssis en métal et à l'intérieur en ABS, conçu pour se loger dans une baie 5,25" - oui celle-là, celle que l'on ne trouve presque plus sur nos boîtiers modernes. Qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Eh bien, sachez que si vous avez une grosse bibliothèque de disque dur sur votre étagère, remplaçant celle des milliers de CD/DVD que vous y avez minutieusement copiés, et qu'avoir un dock sur le bureau vous gêne, le MB095SP-B n'est ni plus ni moins un dock pour la façade de votre boîtier !

Plus précisément, vous pourrez y fourrer simultanément un disque dur 3,5" et deux disques/SSD 2,5" en SATA 6 Gb/s (épaisseur 9,5 mm max.), comme ça, simplement sans outil ni plateau, y'a qu'à insérer dans la fente correspondante avec douceur et finesse, et le p'tit indicateur d'activité bleu vous permettra de savoir si vous avez bien touché le fond pour chaque disque.

Bien entendu, il faut au préalable brancher tout ça, une prise SATA 15 broches pour le jus et 3 prises SATA 7 broches pour les données, à clipser dans leur prise mâle correspondante. Les autres détails à connaître sont la présence d'un clapet autorétractable anti-poussière pour l'emplacement 3,5" et les ouvertures dans le panneau arrière pour en ventilation naturelle. Pas d'habillage pour la façade, les supports 2,5" dépasseront même un peu, ce n'est clairement pas fait pour être joli, mais surtout fonctionnel et pratique.

Et parce qu'un bon catalogue est un catalogue qui se complète, il est possible d'associer la baie MB095SP-B avec les différents convertisseurs du constructeur, par exemple l'EZConvert MB703M2P-B - qu'on a essayé - pour mettre du SSD M.2 SATA dans l'emplacement 2,5", ou le MB882SP-1S-3B pour permettre d'installer un SSD à la place d'un disque dur 3,5" ! On ne connaît pas encore le prix, la garantie sera de 3 ans.