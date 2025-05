Le Phison E28 s’échauffe, et ça décoiffe

En début d’année, Phison a levé le voile sur son nouveau contrôleur SSD PCIe 5.0, le PS5028-E28. Sur le papier, il affiche des performances de pointe : jusqu’à 14,5 Go/s en lecture et écriture séquentielles, et jusqu’à 3 millions d’IOPS en lecture et écriture aléatoires. Le contrôleur n’est pas encore commercialisé, mais Tom’s Hardware US a déjà pu le mettre à l’épreuve.

Des premiers tests « exclusifs »

Le E28 a été confronté à trois concurrents : le Samsung 9100 Pro (sous contrôleur Presto), le Micron 4600 et le Predator GM9000 d’Acer, ces deux derniers s’appuyant sur la plateforme SM2508.

Premières mesures dans PCMark 10 Full System Drive, une suite qui simule des tâches quotidiennes — ouverture d’applications, jeux, transferts de fichiers. Dans cet environnement proche de l’usage réel, le Phison E28 s’est nettement détaché avec un score de 7 978 points, contre 6 767 pour le 9100 Pro, 6 748 pour le 4600, et 6 040 pour le GM9000.

SSD Phison E28 Samsung 9100 Micron 4600 Acer Predator GM9000 PCMark 10 Score 7 978 6 767 6 748 6 040 Bande passante (Mo/s) 1 214,13 1 048,13 1 042,42 939,56 Temps d'accès moyen (μs) 20 24 24 27

La bande passante soutenue atteint 1,21 Go/s, soit environ 16 % de mieux que Samsung et Micron, et 29 % de plus que le modèle Acer. Quant à la latence, elle descend à 20 microsecondes sur le E28, contre 24 µs pour le 9100 Pro et le 4600, et 27 µs pour le GM9000.

SSD Phison E28 Samsung 9100 Pro Micron 4600 Acer Predator GM9000 Contrôleur PS5028-E28 Presto SMI SM2508 SMI SM2508 Capacité 2 To 4 To 2 To 2 To Vitesse de lecture séquentielle (Go/s) 14,5 14,8 14,5 14 Vitesse d'écriture séquentielle (Go/s) 14,5 13,4 12 13 Lecture aléatoire (IOPS) 3 000 000 2 200 000 2 100 000 2 000 000 Écriture aléatoire (IOPS) 3 000 000 2 600 000 2 100 000 1 600 000

Pour les performances séquentielles, le E28 tient ses promesses avec 14 500 Mo/s en lecture comme en écriture. Les écarts avec les concurrents sont présents, mais restent contenus, notamment en lecture. En revanche, le fossé se creuse sur les charges aléatoires, avec 3 millions d’IOPS dans les deux directions. À titre de comparaison c'est 2,2 / 2,6 millions chez Samsung, 2,1 / 2,1 millions chez Micron, et 2 / 1,6 millions chez Acer.

Bien entendu, d'autres critères entrent en jeu pour les SSD commerciaux, tels que comme la consommation, la gestion thermique, ou la stabilité du firmware. Tous les modèles dotés du même contrôleur n’offrent pas les mêmes performances. Le type de mémoire NAND fait aussi la différence. En témoignent les cas du Micron 4600, lequel utilise une NAND FortisFlash B68S (276 couches, 3 600 MT/s), et du GM9000, lequel se contente d’une B58R (232 couches, 2 400 MT/s) : même contrôleur SM2508, mais pas les mêmes perfs.