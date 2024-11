Solidigm et Phison dégainent des SSD de 122 To, tandis que Micron cible le 60 To

Plusieurs annonces relatives aux SSD se sont enchaînées ces dernières heures. Solidigm et Phison ont officialisé leurs solutions d’une capacité de 122 To, tandis que Micron a finalement rejoint ses concurrents, telles que Samsung, à l’étage des SSD d’une capacité de 60 To (et des poussières).

Micron 6650 ION : 61,44 To

Commençons d’ailleurs par ce dernier, qualifié de 6550 ION. C’est un SSD de 61,44 To proposé dans des formats E3.S, U.2, E1. Il exploite de la mémoire NAND G8 TLC via une interface PCIe 5.0. Le disque peut être entièrement écrit en 3,4 heures.

Micron arrive un peu après la bataille, mais vante l'efficacité énergétique de son SSD par rapport aux offres concurrentes. Elle précise que c’est le premier SSD de 60 To qui prendre en charge l'OCP 2.5 avec gestion active de l'énergie (ASPM).

À propos des performances, la lecture séquentielle atteint 12 Go/s et la d'écriture séquentielle 5 Go/s avec une consommation de 20 W maximum. En outre, l’ASPM permet au disque de fonctionner au ralenti à 4 watts dans l'état L1 contre 5 watts dans l'état L0.

Alvaro Toledo, vice-président et directeur général du Data Center Storage Group de Micron, déclare :

Le Micron 6550 ION atteint une capacité remarquable de 12 Go/s tout en utilisant seulement 20 watts d'énergie, établissant ainsi un nouveau standard de performance et d'efficacité énergétique pour les centres de données. Avec une capacité de 60 To dans un format E3.S et une efficacité énergétique jusqu'à 20 % supérieure à celle des disques concurrents, le Micron 6550 ION change la donne en matière de solutions de stockage haute capacité pour répondre aux besoins insatiables des charges de travail d'IA en termes de capacité et d'énergie.

L’entreprise met aussi avant les avantages qu’offrent les différents formats en matière d’agencement / gain de place au sein des serveurs (donc d’augmentation de la densité ; le communiqué évoque jusqu’à 1,2 Po par rack). Nous n’allons pas nous attarder sur ce sujet ; si cela vous intéresse, vous trouverez de nombreux documents annexes directement dans le communiqué de presse de Micron.

Ce 6550 ION est actuellement en phase d’échantillonnage et sera d’abord distribué à des clients sélectionnés. Aucun prix n’a été communiqué ; les montants seront de toute façon assez dépendant des volumes et de considérations diverses.

SolidigmD5-P5336 : 122,88 To

Nous passons à des capacités d’une autre dimension, d’abord avec le D5-P5336 de Solidigm, désormais disponible dans une version de 122,88 To. Il repose donc toujours sur un contrôleur propriétaire compatible NVMe 2.0 avec une interface PCIe 4.0 x4 et une NAND 3D QLC à 192 couches.

Ce SSD propose une vitesse de lecture séquentielle allant jusqu'à 7,4 Go/s et une vitesse d'écriture séquentielle allant jusqu'à 3,2 Go/s, à une puissance maximale de 25 W. En ce qui concerne les performances aléatoires, c’est 930 000 IOPS en lecture et jusqu'à 25 000 IOPS en écriture.

En ce qui concerne l'endurance, Solidigm évalue le disque à 0,6 écriture par jour (DWPD) sur cinq ans, soit 134,3 Po. Pour la capacité, la société affirme que son nouveau disque permet de stocker jusqu'à 4 Po de données par unité de rack.

Le D5-P5336 au format U.2 est actuellement échantillonné par les clients. Une version E1.L le sera également à partir de janvier 2025.

Greg Matson, vice-président senior de la planification stratégique et du marketing chez Solidigm :

Les architectes de centres de données s'efforcent de répondre à leurs besoins en matière d'efficacité énergétique et d'espace, et ils peuvent contribuer à résoudre ces problèmes grâce au D5-P5336 de 122 To de Solidigm, conçu pour que chaque watt et chaque centimètre carré comptent. Ce SSD à capacité massive change la donne : il consomme beaucoup moins de watts par téraoctet et libère de l'énergie précieuse pour d'autres priorités en matière d'alimentation des centres de données et de la périphérie.

Phison Pascari D205V

Dans le même temps, Phison a répliqué avec son SSD Pascari D205V. Ce dernier propose exactement la même capacité. Notez toutefois que le communiqué n’apparaît plus sur le site de la marque au moment où nous écrivons ces lignes. Ce, vraisemblablement en raison d'erreurs de typographie qui évoquaient un disque de 128 To (image ci-dessous). En conséquence, nous tirons nos informations de sites qui l’avaient déjà repris (en l’occurrence, de Guru3D).

Le graphiste était en avance sur son temps

Le Pascarai D205V est en fait l’évolution du D200V de 64 To lancé le mois dernier. D’une capacité de 122,88 To, il s’appuie sur une interface PCIe 5.0×4 (port unique) ou PCIe 5.0 2×2 (port double).

Basé sur le contrôleur X2 de Phison, il embarque de la NAND 3D QLC. Le SSD monte à 14,6 Go/s en lecture séquentielle et à 3,2 Go/s en écriture séquentielle. Les performances aléatoires sont de respectivement 3000K IOPS (4K) et 35K IOPS (16K). Le SSD de Phison s’avère ainsi bien plus véloce en lecture aléatoire et séquentielle, ainsi qu’en écriture aléatoire, que le celui de Solidigm. Rien d’anormal, puisque ce dernier est en PCIe 4. Pour finir, le DWPD est de 0,3 ; le MTBF de 2,5 millions d'heures.

Le Pascari D205V est disponible en précommande dès maintenant pour une livraison prévue au début du deuxième trimestre 2025 dans les facteurs de forme U.2 et E3.L.