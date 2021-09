Selon les informations du journal taiwanais DigiTimes, une nouvelle rumeur venue d'Asie affirme qu'AMD et Mediatek seraient en pourparler pour la création de solutions SoC customisées et des solutions 5G pour notebooks, pouvant donc potentiellement mélanger les cores Hélio ARM de Mediatek et l'architecture graphique RDNA(2) d'AMD. Le rapprochement entre les deux entreprises pourrait même prendre la forme d'une joint-venture, précisément dans l'idée d'étendre encore la présence d'AMD sur le marché de la mobilité.

Par le passé, AMD avait déjà travaillé avec Qualcomm sur ce segment, où le constructeur américain jouit d'une avance conséquente sur la concurrence, tandis que Mediatek se promène avant tout dans l'entrée de gamme. Difficile de savoir ce qui est vrai dans cette rumeur, aucun détail n'ayant été révélé ni confirmé par l'une ou l'autre entreprise. Mais AMD pourrait avoir ses raisons pour préférer s'associer avec le constructeur de semiconducteurs fabless basé à Taiwan, comme commencer par étendre d'abord sa présence dans le segment plus indulgent de l'entrée de gamme du marché mobile. Du fait de son statut, Mediatek serait probablement aussi beaucoup moins gourmand et moins difficile que le numéro 1 du marché.

N'oublions pas qu'AMD travaille déjà aussi avec Samsung pour l'intégration de l'architecture graphique RDNA2 dans les prochains SoC Exynos destinés aux smartphones haut de gamme, des solutions attendues pour début de 2022. D'un autre côté, ce n'est pas la première fois non plus qu'AMD travaillerait avec Mediatek. En effet, les entreprises ont déjà collaboré pour la création de la RZ608, la première puce WiFi AMD, qui n'est en réalité rien de plus qu'une MT7921K signée Mediatek - mais il n'est pas dit que le travail s'arrêtera là. Enfin, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, cette rumeur tombe aussi pile peu après les propos d'AMD quant à la possibilité pour l'entreprise de se lancer dans la création de SoC ARM semi-custom pour ses clients, a priori plutôt demandeurs. Et de ce fait, qu'y aurait-il de mieux que de tenter l'aventure avec une entreprise qui a déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine ? (Source : Digitimes, via Computerbase)

Pour une collaboration semblable à celle avec Samsung, mais pour l'entrée de gamme ?