Vers des SSD M.2 PCIe 5.0 plus larges et pas compatibles partout (pour certains) ?

À ce jour, les SSD NVMe au facteur de forme M.2 existent déjà en plusieurs longueurs, de 30 à 110 mm, le format le plus commun pour nos machines étant indéniablement le M.2 2280. Ceux de 30 mm de long sont rares et ceux de 110 mm se retrouvent habituellement dans les centres de données. Mais tous partagent un même point commun, quelle que soit la longueur, à savoir une largeur de 22 mm. Il s'avère toutefois que le PCI-SIG a aussi introduit l'option pour un SSD de 25 mm de large en toute discrétion fin 2020, sans que cela ait fait l'objet d'une quelconque communication. Si cette information sort aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux cartes mères X670 et X670E récemment référencées par GIGABYTE et qui mettent en avant le support pour de curieux SSD M.2 25110, au lieu des formats 2280 ou 22100 habituels.

A quoi pourrait-ce bien servir d'avoir des SSD plus larges de 3 mm ? Ça ne parait pas grand-chose, mais cette surface supplémentaire pourrait aider à une meilleure disposition des composants passifs et pour la régulation de puissance. Qui sait, cela permettra peut-être aussi d'y caser plus facilement un peu plus de NAND. Il est vrai que les PCB des SSD existants paraissent déjà bien condensés. On peut aussi imaginer que ce standard a été élaboré plus spécifiquement en préparation des SSD NVMe PCIe 5.0, dont l'ensemble du hardware pourrait effectivement être amené à chauffer plus que celui des SSD NVMe actuels, au point où Phison suppute la démocratisation du radiateur. Néanmoins, les solutions de refroidissement mis en avant par les SSD NVMe PCIe 5.0 présentés par Zadak et Apacer suggèrent que ces futurs SSD PCIe 5.0 ne seront peut-être pas les futurs mini-fours attendus.

Gigabyte X670 specs. Confirms EXPO & XMP DDR5 DIMMs support. pic.twitter.com/2hGYw1VKuu — Hassan Mujtaba (@hms1193) May 25, 2022

Est-ce que cela implique forcément qu'il faille s'attendre à des SSD PCIe 5.0 au format M.2 25110 pour le grand public et qui seront potentiellement incompatibles avec les anciennes cartes mères ? Peut-être, peut-être pas. Après tout, de nombreuses cartes mères existantes peuvent déjà accueillir du SSD M.2 22110, alors que 99 % des solutions mainstream se satisfont déjà essentiellement du format M.2 2280. L'apparition d'un format 2580 aurait probablement soulevé bien plus de question... Il y a donc fort à parier que ce fameux format M.2 25110 se verra avant tout chez les pros et dans les centres de données, comme le M.2 22110. Néanmoins, les fabricants veulent visiblement tout de même y préparer leurs cartes mères grand public, a priori avec un espacement et un refroidissement adaptés. (Source)