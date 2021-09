Si vous avec un PEL de trop, alors vous avez peut-être la tentation de craquer pour une nouvelle configuration ; ou, plus humblement, une nouvelle carte graphique. Avec un budget quasi illimité, une RTX 3080 Ti ou une RTX 3090 est un choix respectable, mais un double problème peut se poser : d’une part, ces cartes sont toujours plus gourmandes en jus d’électron, ce qui se ressent sur le dégagement thermique. D’autre part, pour avoir une configuration à en rendre jaloux le voisin, quoi de mieux qu’un système de refroidissement liquide tout plein de loupiottes ?

Alphacool l’a bien compris, et lance aujourd’hui un nouveau bloc pour les RTX 3080 Ti et RTX 3090 de la marque GALAX (of KFA2 selon les régions) compatible uniquement avec la prestigieuse série Hall Of Fame (HOF). Composé d’un maze en cuivre plaqué nickel, le bousin se branchera directement sur le RGB de la carte via une prise 3-pin 5 V. Pour le reste, une backplate est également fournie, en aluminium, ce qui vaut mieux pour maximiser la dissipation de chaleur.

Avec un prix de revente de 139,99 €, la chose n’est vraiment pas donnée, mais se place dans la moyenne des blocs du genre. Et puis, à côté de la RTX, il ne s’agit "plus" que de 10 % » du prix de la carte : de quoi relativiser le trou crée dans le portefeuille pour une nouvelle configuration de jeu ? Côté disponibilités, c’est de suite et maintenant, encore faut-il trouver une carte à refroidir à son MSRP...