TEAMGROUP a discrètement annoncé très en avance son nouveau SSD T-FORCE CARDEA en PCIe 5.0. Très en avance, car à l'instar de Samsung qui en avait parlé avec 1 an d'avance, ou bien ADATA et Kioxia juste avant Noël, celui de TEAMGROUP est attendu au plus tôt au troisième trimestre de cette année. Il en résulte du coup assez peu de spécifications pour l'instant, les seuls chiffres avancés étant les vitesses (théoriques) en séquentiel qui sont de l'ordre d’au maximum 13 Go/s en lecture et 12 Go/s en écriture. Hélas, rien sur les performances en accès aléatoire ni sur le type de NAND qui sera utilisé. On sait également que ce SSD utilisera l'interface NVMe 2.0, aura une capacité maximale de 4 To et bénéficiera d'une technologie propriétaire pour améliorer la durabilité et la durée de vie du produit.



Contrairement à ce qui est annoncé dans le communiqué de presse, il sera bien l’un des modèles les plus rapides à sa sortie, mais peut-être pas le meilleur. En effet, le Project Nighthawk PCIe 5.0 d’ADATA est annoncé à respectivement 14 Go/s et 12 Go/s, soit juste 1 Go/s de plus en lecture. Les valeurs annoncées par Kioxia et Samsung sont inférieures, sur le papier. Bon, ces valeurs seront des maximums purement théoriques et en séquentiel, attendons aussi de voir les accès en aléatoires, des mesures autrement plus pertinentes, mais rarement (pour ne pas dire jamais) mises en avant par le marketing. Côté capacité, ADATA avance un plafond de 8 To, alors que le SSD de Samsung, certes dans un format spécifique et essentiellement destiné aux professionnels, pourra contenir jusqu'à 16 To.



Le communiqué de presse de TEAMGROUP emploi par ailleurs, pour vanter son SSD, des termes dignes de notre pipotron : jeux nouvelle génération, vidéos en streaming, réalité augmentée, réalité virtuelle... La seule information que l'on peut en retirer est que ce SSD sera plus orienté gamer que professionnel, qui est pourtant la cible privilégiée de la technologie PCIe 5.0 en raison du gain de performance qui sera quasi négligeable pour des usages domestiques, contrairement à son probable coût. (Source)