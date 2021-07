Au début du mois, c'était au tour de Patriot d'avoir été pris la main dans le sac d'un changement non déclaré de composants et accessoirement d'avoir négligé de mettre à jour les fiches techniques du SSD concerné, la série VPN100 de 2019, qui fut le premier SSD NVMe PCIe 3.0 gaming de la marque et une offre au rapport performance/prix plutôt intéressante. Toutefois, il s'est avéré que le SSD vendu en 2021 n'est plus celui de 2019, le contrôleur et la NAND ne seront plus systématiquement les même, ce qui n'est pas inédit dans ce commerce et n'est pas forcement problématique, par contre, chaque référence est désormais livrée avec 1/4 du cache DRAM initial !

Auparavant, il y avait 512 Mo pour les modèles 256 Go et 512 Go, 1 Go pour le modèle 1 To, et 2 Go pour le modèle 2 To. Désormais, le VPN100 256 Go n'aura plus que 128 Mo, 256 Mo pour les modèles 512 Go et 1 To, 512 Mo pour 2 To de NAND, 1 Go pour 4 To, et 2 Go pour 8 To de NAND - et attention, cette dernière est en QLC, au lieu de TLC pour tous les autres, mais aucune des deux dernières capacités n'est trouvable dans le commerce en ce moment.Par ailleurs, la DRAM utilisée est à présent de la DDR3L au lieu de DDR4.

Patriot a confirmé ces modifications — limitée à la série VPN100 — et a aussi expliqué les raisons de ces changements, résumés ci-dessous. Bizarrement, le constructeur parle toujours de NAND BiCS dans son communiqué pour les exemplaires de 2021. Néanmoins, les photos apparues début juillet de l'exemplaire 1 To avec le nouveau contrôleur embarquait pourtant de la NAND TLC « IA7BG64AIA » de chez Micron. Il faut donc croire que ce composant aussi pourra changer au gré des disponibilités, de même que le contrôleur, puisque les nouvelles fiches techniques spécifient clairement « Phison E12 , E12S or latest Gen3x 4 Controller » et que la taille du cache variera en fonction de celui-ci. On rappelle que l'E12S est une nouvelle variante plus avancée de l'E12 pouvant se satisfaire d'un cache DRAM plus faible, tout en offrant (théoriquement) les mêmes performances.

Viper VPN100 256 Go 512 Go 1 To 2 To 256 Go V2 512 Go V2 1 to V2 2 To V2 Contrôleur Phison E12 PS5012-E12 Phison E12S PS5012-E12S ou PS5012-E12 ou autre contrôleur PCIe 3.0 x4 NAND BiCS4 NAND 3D TLC 64L NAND TLC BiCS4 ou NAND TLC Micron 96L Interface NVMe PCie 3.0 x4 Format Module M.2 2280 Cache (V2 : taille variable selon contrôleur) 512 Mo DDR4 512 Mo DDR4 1 Go DDR4 2 Go DDR4 128 Mo DDR3L 256 Mo DDR3L 512 Mo DDR3L 512 Mo DDR3L Performances en séquentiel Pas de changement notable sur le papier Jusqu'à 3450 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture selon modèle Performances en aléatoire Pas de changement notable sur le papier Jusqu'à 700K IOPS en lecture et 700K IOPS en écriture selon modèle Endurance 380 To 800 To 1665 to 3115 To 200 To 400 To 800 To 900 To MTTF (Mean Time to Failure) 2 millions d'heures Garantie 3 ans Autre Radiateur en aluminium, hauteur de 105mm Capteur de température Fiches techniques Anciennes et nouvelles 256 Go 512 Go 1 To 2 To 256 Go 512 Go 1 To 2 To

En somme, pris en défaut, Patriot n'a d'autre choix que de faire preuve d'une transparence bien tardive — pour laquelle le fabricant s'excuse au passage d'avoir manqué à son devoir d'information — et confirme que les composants de sa série VPN100 ont varié à cause de la pénurie de semiconducteurs frappant le marché, et la lecture des fiches techniques sous-entend aussi qu'ils pourront encore évoluer au gré des approvisionnements. Malgré ça, le fabricant garanti que les performances seront dans tous cas les inchangées, ce qui semble vrai en observant les performances en aléatoire et en séquentiel.

Par contre, l'endurance s'est effondrée ! Plutot qu'être une conséquence uniquement du cache inférieur, il est probable que cette baisse notable soit aussi liée au passage à une NAND de chez Micron, réputée inférieure à la BiCS4 originale de chez WD/Kioxia. Au passage, Patriot n'a toujours pas jugé bon de spécifier la nature de la NAND utilisée sur ses nouvelles fiches techniques. Pour avoir une meilleure idée de c e qui a été perdu, n'oubliez pas notre calculateur d'endurance ! L'achat d'un VPN100 relève donc de la loterie, un peu au même titre qu'un SX8100 chez ADATA ou CS3030 chez PNY, et il conviendra de garder ces changements en tête en épluchant les tests de 2019.

Pour l'anecdote, Patriot en a aussi profité pour l'annonce préliminaire du remplaçant de cette gamme VPN100, la relève sera toujours au format M.2 sur une interface PCIe 3.0 x4 et arrivera durant le dernier trimestre de 2021.