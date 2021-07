Oyé oyé Un ragoteur de transit des Pays de la Loire et toute la poignée d'utilisateurs — enfin, on ne sait pas, vous êtes peut-être nombreux après tout — ayant installé un WD Black SN850 directement en communication avec un chipset AMD X570 vont pouvoir se réjouir, Western Digital a tenu sa promesse et déployé un nouveau firmware pour son flagship et l'un des meilleurs SSD du marché.

Le fabricant ne dit pas exactement ce qu'il a fait et quel paramètre a réellement été changé, mais le nouveau micrologiciel permettra désormais au SN850 d'exprimer sa toute puissance en écriture dès lors qu'il est installé sur un slot M.2 câblé au chipset X570, c'est-à-dire qui ne communique pas directement avec le CPU. Auparavant, dans ce cas de figure uniquement, le pauvre SSD était bridé avec une perte de performance de près de 40 % - le problème était inexistant dès lors que le SSD fut le disque dur principal sur un socket M.2 en relation directe avec le CPU. Ce qui n'empêche pas que cela pouvait être particulièrement gênant si le système comprenait plusieurs SSD.

Après et avant.

Selon Western Digital, le problème était lié avec la maximum payload size, dans le cas où la taille était configurée à 128 bytes. Avec le firmware 613200WD, cela fait désormais partie du passé, sans que l'on sache ce qui a changé exactement entre ce firmware et le précédent. Toujours est-il que des utilisateurs heureux - comme celui-ci - ont finalement pu voir la performance séquentielle en écriture de leur SN850 passer de 2821,63 Mo/s avec l'ancien firmware à 5115,11 Mo/s avec le nouveau, avec peu ou pas de changements notables pour les autres mesures.

Si vous êtes concerné et si ce n'est déjà fait, la mise à jour est disponible uniquement via le logiciel officiel Western Digital Dashboard du fabricant. Si le logiciel ne vous invite pas automatiquement à faire la mise à jour, une simple réinstallation peut corriger le problème. Même si cela peut sembler anodin, car certainement limite à un petit public, il faut saluer l'effort de WD, toutes les marques ne l'auraient probablement pas fait. (Source)