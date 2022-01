Pas de ToughArmor cette fois-ci, mais un nouveau produit dans la gamme Concept du fabricant de racks amovibles. Cette partie du catalogue a la particularité des produits un peu différents élaborés en s'inspirant de l'expérience et des retours des utilisateurs. Ainsi, cela permet en principe d'obtenir de solutions davantage user-friendly, mais qui peuvent aussi répondre à des besoins encore plus spécifiques et particuliers.

La nouveauté du jour est le CP090, un rack amovible RAID pour baie externe 3,5" (là où se trouvait — ou se trouve peut-être encore — votre lecteur de disquette) capable d'accueillir deux SSD M.2 SATA 6 Gb/s — de 30 à 110 mm — et d'en faire du RAID 1 facilement, sans avoir besoin d'une carte contrôleur RAID, le boitier intégrant le chipset nécessaire. Un commutateur de mode RAID à JBOD est également présent pour l'effacement de la table RAID, des données et accéder individuellement à chaque disque.

Comme d'habitude chez Icy Dock, le boitier 3,5" est un mélange de métal et de plastique ABS. Le SSD s'installera dans un nouveau casier M.2 ajustable (en instance de brevet) en métal et équipé d'un pad thermique, le tout avec mise à la terre EMI et sans avoir besoin d'outil. Le tiroir profite aussi d'un verrouillage à deux segments et d'un nouveau crochet de verrouillage Eagle Hook, semblant par ailleurs aussi faciliter son maniement. Enfin, là où le CP090 se distinguera véritablement du reste, c'est avec la présence inédite de 7 voyants lumineux verts/rouges en façade, permettant de savoir d'un simple coup d'oeil où en est le RAID dans sa reconstruction et si le système mouline comme il faut. Le branchement se fera avec du SATA 7 pins classique et l'alimentation via un connecteur SATA 15 pins.

Oui, c'est peut-être un peu dommage d'avoir privilégie un type de SSD en voie de disparition, plutôt que d'avoir opté pour du NVMe bien plus en vogue (et dont les prix de l'entrée/milieu de gamme sont désormais au même niveau que ceux des SSD SATA haut de gamme) ou une solution pouvant gérer les deux. Cela dit, aucun rack de chez Icy Dock ne permet encore à ce jour de gérer simultanément SATA et NVMe, non pas que cela soit impossible, mais on imagine que ça compliquerait la conception du produit et augmenterait inévitablement son coût. Au moins, le SATA a l'avantage d'être utilisable out of the box et sans hardware additionnel par la majorité des utilisateurs, tandis qu'un rack PCIe demandera de l'OCuLink, du (mini)SAS HD (SFF-8643) ou un port U.2 (SFF-8639).

Bref, le CP090 servira la niche de la niche de ce marché de niche, mais on s'en doute bien que certains y trouveront une utilité, les produits compatibles avec les SSD SATA se faisant tout de même de plus en plus rares.