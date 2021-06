Pointé du doigt la semaine dernière pour avoir discrètement mis à jour l'endurance de sa série de SSD XLR8 CS3030, reconnue pour ses performances correctes, l'une des plus endurantes sur le papier et proposant un tarif défiant souvent toute concurrence, PNY a fini par s'expliquer un peu plus en détail sur la chose. Le constructeur n'a pas nié la grosse perte d'endurance théorique et la modification subséquente de la fiche technique effectuée le 17 mai dernier, mais n'avait pas pour autant non plus pris le temps d'informer qui que ce soit entre temps directement, autre qu'avec une information planquée dans la fiche technique et la section « garantie » de son site.

En tout cas, selon lui-même, deux facteurs auraient influencé sa décision : Chia et le manque de NAND sur le marché. En effet, comme d'autres marques l'ont déjà fait face à l’émergence de Chia et la hausse de la demande de SSD rapides, PNY aussi a choisi de revoir ses conditions de garantie, notamment en y introduisant dans le cas de la série XLR8 CS3030 la notion de Terabytes Written (TBW), qui en était donc absente jusqu'à présent. Le constructeur espère ainsi certainement décourager les mineurs de Chia. Dans le cadre d'une utilisation normale, il estime que le TBW sera toujours suffisant pour tenir au moins toute la durée de la garantie de 5 ans dans la plupart des cas.

Enfin, pour expliquer le changement de NAND, PNY met en avant la pénurie frappant l'ensemble de l'industrie. Celle-ci aurait donc obligé le constructeur à se pencher sur d'autres solutions pour fabriquer ses SSD - une option de flexibilité déjà prévue à la base, il faut le rappeler, étant donné que la plupart de ses fiches techniques ne mentionnent jamais ni la NAND ni le contrôleur. Par contre, PNY n'a toujours pas dit ce qu'il a choisi pour ses « nouveaux » XLR8 CS3030, initialement montés de NAND 3D TLC, mais l'endurance suggère de la NAND QLC, ou de la NAND TLC moins bonne, voire même d'ancienne génération. Au final, PNY peut y mettre ce qu'il veut et rien ne garantira jamais que tous les modules en circulation seront systématiquement identiques, en dépit d'un numéro de série toujours identique.

Finalement, un dernier point à retenir aussi concernant la garantie et sa modification. Pour les exemplaires achetés avant le 17 mai 2021, ce sont naturellement encore les anciennes conditions qui s'appliqueront ; pour tous les achats réalisés depuis cette date, ce sont les nouvelles conditions avec le seuil TBW qui sont valables. Ceci sous-entend donc que tous les modules livrés depuis mi-mai par PNY sont fort probablement équipés d'une autre NAND, mais selon les stocks des magasins, d'anciens exemplaires sont potentiellement toujours dans le commerce simultanément. Voilà, maintenant nous sachons tous ! (Source)

Et qu'en pense notre calculatrice d'endurance de SSD avec ceci ?