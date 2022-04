Thermalright s'attaque encore au cooling SSD M.2 avec deux munitions. Pour la chasse au lapin, il y a le HR-09 2280, pour du gibier plus gros, il faudra le HR-09 2280 PRO. Honneur au plus discret des deux, le non PRO. C'est un radiateur qui mesure 79 mm de long x 24 mm de largeur x 48 mm de hauteur. Il y a 32 lamelles d'aluminium de 0.4 mm d'épaisseur, espacées de 1.8 mm. La base en cuivre nickelé est au contact d'un caloduc de 6 mm de diamètre, en U. Le SSD vient se loger dans un réceptacle dans la base, pour être caché finalement, exception faite des broches de contact sur la carte mère.

Le petitou HR-09 2280

La version PRO est plus grosse et plus haute. Mesurant toujours 24 mm de largeur, la longueur passe à 86 mm et la hauteur à 74 mm. Du coup, il y a deux caloducs en U de 6 mm de diamètre, chacun s'occupant de fournir en joules une demi-hauteur de radiateur. 33 ailettes verticales constituent le radiateur, tandis que le principe de fixation ne change pas. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des refroidisseurs à SSD, nous en avons présenté avec un ventilateur même chez Jonsbo, ou encore Thermalright déjà aperçus il y a plusieurs mois avec la gamme TR-M.2, mais celle-là les complète bien. Garantie 6 ans mesdames et messieurs !

Le grandas HR-09 2280 PRO