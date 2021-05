Si le minage de cryptomonnaie sur support de stockage n’a rien de novateur, on dirait bien que le token Chia a donné une impulsion à cette technique de minage dont on se serait probablement bien passé ! Chia n’est pas nouveau, le projet est sur le rail depuis 2018, mais ce n’est que récemment qu’il a quitté sa phase bêta pour entrer dans une phase active et publique, c’est-à-dire ouverte aux mineurs, petits et grands. Et les réactions ne sont pas fait attendre, en préparation pour le grand jour, nombreux auraient été ceux à se jeter sur disques durs et SSD pour satisfaire au concept de proof of time and space de Chia. Pour l’anecdote, Chia a déjà dépassé l’exabyte de stockage (soit l’équivalent approximatif de 63 333 disques durs de 20 To) il y a quelques jours, en l’espace d’un seul mois.

Face à ce nouveau phénomène, les fabricants aussi ont réagi, certains publiquement pour s’opposer à cet usage de leur SSD comme Galax, d’autres avec un nouveau type de cartes mères spéciales minage où la dizaine de slots PCIe ont laissé leur place à autant de prises SATA, mais plusieurs ont aussi annoncé des gammes de SSD spécifiquement conçu pour cette pratique. C’est le cas de TeamGroup, qui n’est pas un inconnu, via sa marque T-Create. Ce dernier vient de dévoiler son SSD PCIe 3.0 M.2 Expert, destiné aux créateurs de contenu de par sa gamme, mais en réalité plutôt aux mineurs de Chia.

TeamGroup T-Create Expert 1 To 2 To Format & norme M.2 2280 PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 Contrôleur ? DRAM ? Lecture — Écriture séquentielle 3400 Mo/s -3000 Mo/s Lecture - Écriture aléatoire 180 000 - 140 000 IOPS Endurance 6000 To 12 000 To MTBF 3 000 000 d’heures Consommation ? Garantie 12 ans Prix conseillé ? ? Page Produit TeamGroup T-Create Expert

En apparence, un SSD NVMe PCIe 3.0 parfaitement ordinaire et aux performances peu impressionnantes, sauf pour son endurance exceptionnelle et une garantie de 12 ans absolument inédite pour une référence mainstream ! On ne sait pas sur quel type de NAND et quel contrôleur TreamGroup a jeté son dévolu. Le constructeur ne donne aucune indication quant aux performances en minage de Chia du SSD, mais n’a pas hésité à présenter son SSD comme étant « l’outil le plus puissant » pour ce nouveau phénomène, par une endurance qui devrait être plus à même de satisfaire les nombreuses actions intenses d’écriture et de lecture qu’implique cette méthode de minage, supposée plus écologique. Et les performances d'un SSD NVMe permettront de miner assurément plus rapidement qu'avec un disque dur. N’empêche, c'est un peu triste qu'il ait fallu attendre cette cryptomonnaie pour qu'un fabricant mette à disposition une telle offre.

Selon le type de support, une « parcelle » de Chia- représentant 101,4 Go de stockage - peut nécessiter jusqu’à 12 heures de travail et sera récompensé avec 0,32 centime de dollars par jour par parcelle. 1 To peuvent donc rapporter jusqu’à 3,20 $ par jour, ou 6,40 $ pour 2 To. Une rentabilité approximative, certes, mais pas vilaine et qui expliquerait mieux pourquoi les mineurs se jettent sur les disques durs et surtout les SSD, au grand dam (encore une fois) du reste du monde. À ce jour, un Chia se négocie pour environ 560 euros...