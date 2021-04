Le minage de cryptomonnaies est une activité qui est redevenue bien lucrative, grâce à des cours intéressants sur le Bitcoin ou l'Ethereum, ce qui fait le bonheur des mineurs. Cependant, suite à la pénurie de certains composants nécessaires, d'autres algorithmes sont en cours d'élaboration, et permettraient le minage sur d'autres composants, comme les SSD, pour une nouvelle crypto dénommée Chia. Alors même que la blockchain du Chia Coin n'est toujours pas développée, un certain engouement se fait déjà voir dans l'Asie du Pacifique et certains fabricants chinois proposent même des modèles spécialisés dans la génération de ce nouveau token.

Tous les fabricants ? Non, un irréductible industriel fan de gaming, connu sous le nom de Galax et qui travaille pour d'autres marques comme Gainward, a décidé que ses SSD ne doivent pas finir en pâture pour les mineurs, qui cherchent déjà à investir en masse dans les SSD et HDD de grande taille. Derrière la bonne intention, il y a très probablement l'envie d'embellir son image de marque, mais l'action proposée reste cependant quelque peu limitée : en cas d'utilisation pour du minage, la garantie des SSD sera retirée, supprimant dès lors la prise en charge des pannes qu'importe le nombre d'octets écrits ou la durée d'acquisition. Cela reste tout de même un premier pas, montrant que contrairement à ce que nous pourrions penser, certains fabricants ne trouvent pas cette tendance très drôle, leur cœur de métier restant tout de même les joueurs. (source : Wccftech)