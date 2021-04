La semaine dernière, on apprenait qu'il allait être possible de miner via "chia" sur des espaces de stockage plutôt qu'un CPU ou un GPU, bien plus énergivores. Certes, on vous montrait ce matin une machine ASIC qui déboite de l'Ethereum à la vitesse de 25 RTX 3090, mais la consommation reste élevée même si ce genre de machine est rapidement rentable... tant que les cours restent ce qu'ils sont. S'ils s'effondrent, il risque d'y avoir des tas de mineurs qui vont mal supporter le coup de grisou.

En tout cas, cette nouvelle façon de miner risque de dégénérer en pénurie de SSD et de dédés, mais pour les connecter, rien de mieux qu'une carte mère qui serait équipée comme une folle en ports SATA. ONDA, le chinois, mais pas le sumo, lance une carte maman qui permet de raccorder pas moins de 32 unités de stockage, tout ça pour faire plaisir à "chia". Ce ne sera pas Labeouf qui viendra vous la livrer, mais vous ne risquerez pas de provoquer un blackout électrique dans votre patelin.

Si jamais vous la vouliez ou voulez tenter l'expérience minage écolo, il faudra rechercher sur Aliexpress ou Amazon Tchétchénie la ONDA B365 D32-D4 Magic Edition, qui vous permettra en outre de coller 4 barrettes de DDR4, une carte fille et un CPU Intel comme le nom le laisse penser. Voilà une raison pour étudier le TBW des SSD, ou de lancer des tests de longévité qui la mettront à mal. La naissance d'un nouveau protocole de test stockage ? (Source)