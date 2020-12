Beaucoup d'attention et de blabla ces dernières semaines autour du fameux Smart Access Memory, depuis sa présentation avec les Ryzen 5000. En effet, maintenant que tout le monde a découvert que la fonctionnalité, virtuellement propriétaire, avancée par AMD en faveur de ses produits les plus récents, exploite en réalité une caractéristique longtemps négligée, implantée dans le PCIe depuis sa version 2.0 et qui est donc par défaut accessible à tous (mais pas forcément utilisable par tous), il n'a pas fallu longtemps pour que les constructeurs de cartes mères s'en servent pour promouvoir aussi leurs produits pour l'autre camp (il faut bien les vendre, pardi) !

En effet, même s'ils ne sont pas mirobolants et sont assez variables selon les titres, les gains avec le Resizable BAR sont pourtant bien réels et sont donc un bonus bienvenu, d'autant plus qu'il ne coûte virtuellement rien. C'est ainsi que Nvidia a rapidement confirmé qu'il aura son SAM pour Ampere (les suggestions sont ouvertes pour son appellation potentielle, par exemple RUM, pour RTX Ultimate Memory ?) et pour les deux plateformes concurrentes, pendant qu'ASUS et MSI ont déjà commencé à distribuer les BIOS pour activer la fonction sur leurs cartes mères Intel de série 400.

C'est dans cet élan qu'ASRock a lui aussi commencé à déployer la chose pour cette gamme, à commencer par la Z490 Taichi. Mais le constructeur est encore allé un peu plus loin, en donnant à l'usage du Resizable BAR un nom à la sauce marketing maison et que certains ne manqueront pas d'interpréter comme un pied de nez au SAM d'AMD : C.A.M., pour Clever Access Memory ! À voir ce qu'en pense NZXT...

En tout cas, pas de panique, c'est le même truc et ça fonctionne pareil, avec les premiers gains constatés par WCCFtech — qui aurait pu tester la chose avec un couple i7-10700K et RX 6800 XT — de 3,32 % sous Shadows Of The Tomb Raider et jusqu'à 11,54 % dans Assassin's Creed Valhalla. Bref, ce n'est pas transcendant et ça ne justifierait en aucun cas un changement de plateforme, mais ça se prend si concerné ! (Source : WCCFtech, via TPU)