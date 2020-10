Le constructeur Synology n'a pas fini de nous surprendre et lance une référence assez musclée aujourd'hui. Pour rappel, la marque nous avait présenté en aout un DS1520+ qui avait franchement eu du mal à nous convaincre, de par ses caractéristiques un peu datées. La société avait mis en lumière en septembre dernier son DS1621XS, un monstre à six baies et équipé d'un port 10 GbE, franchement plus intéressant, mais affiché à un tarif assez onéreux. La marque est aujourd'hui de retour avec une variante DS1621+, intégrant désormais un processeur RYZEN.

Nous allons détailler un peu ce que l'on trouve dans ce Disk Station, qui intègre un processeur AMD utilisant l'architecture Zen. On reste sur une base en quadcore, avec un V1500B, une puce qui moulinera quand même à 2.2 GHz tout en étant peu énergivore. Pour accompagner cette évolution, ce sont 4 Go de DDR4 ECC qui seront disponibles, avec la possibilité d'étendre ce chiffre grâce à un emplacement libre sur la mobale. Au total, vous pourrez mettre 32 Go de RAM, en deux barrettes de 16 Go, vous avez de quoi faire. On retrouve six baies hotswap prenant en charge les formats 2.5" et 3.5", pour une prise en charge totale sur un volume de 108 To, par contre, la société n'a pas donné d'informations sur la taille maximale possible sur un unique disque. Aussi, vous aurez le droit à deux emplacements M.2 2280 en NVME, ce qui laisse la possibilité de faire du SSD caching en cas de besoin.

Nous arrivons maintenant au moment qui fâche, les connectiques, avec seulement quatre ports RJ45 1 GbE - un choix curieux - et trois ports USB 3.0 - autre point négatif. Deux interfaces eSATA sont utilisables, ainsi qu'un port d'extension interne PCIe format X8 mais interfacé en X4, ce dernier permettra de rajouter des cartes d'extension. L'alimentation est toujours assurée par un bloc interne de 250W pour une consommation moyenne estimée à 51W. Pour le refroidissement, comme à l'habitude, nous avons deux moulins qui viendront extraire l'air chaud de la bête.

MODÈLE SYNOLOGY DS1621+ CPU Quad-core Ryzen V1500B- 2.2 GHz Mémoire 4 Go DDR4 ECC (extensibles à 32 Go) ROM Non communiqué Baies 6 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute Non communiqué Taille maximale d'un volume 108 To NVME Oui, deux emplacements M.2 2280 SSD Caching Oui Connectique 3 x USB 3.0 + 4 x RJ45 1 GbE + 2 x eSATA Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, FAT, Btrfs, exFAT Compatibilité OS Windows, Linux, OSX, Unix, BSD Consommation typique 51W OS DSM 6.2 Garantie 5 ans Tarif Environ 914 euros

Dommage Synology, c'est tout ce que l'on a envie de dire, puisque bien que cette nouvelle mouture soit propulsée par un CPU tout neuf, le produit n'en reste pas moins dépassé par ses connectiques d'un autre temps. Ce choix est difficile à justifier et à moins d'être un inconditionnel de DSM, il sera plus judicieux de se tourner vers la concurrence. Par exemple chez Qnap, vous pouvez trouver une palanquée de produits avec port 2.5 GbE et c'est le même constat chez Asustor avec ses derniers Lockerstor. Sinon pour le prix d'un bras - ou même deux - vous pourrez toujours prendre le DS1621XS, qui assure à la fois puissance, écosystème Synology et port 10 GbE.