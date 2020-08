Et voilà, encore du NAS qui arrive chez Synology, avec la présentation d'un modèle assez musclé par rapport aux autres gammes, nommé DS1520+. Les serveurs en ce moment, ce n'est pas ce qui manque, entre l'arrivée du F4-422 de TerraMaster ou bien les dernières mises à jour chez Qnap et Asustor, Synology semble avoir du mal à suivre. La sortie du DS920+ en France n'est pas ce qui nous a fait le plus rêver, avec une configuration que nous trouvions un poil asthmatique - pour ne pas dire bien essoufflée - par rapport à ce que l'on peut trouver pour son tarif. Nous espérons que la marque aura pu corriger le tir sur ce dernier venu. On vous détaille tout !

Bon, quoi de beau chez Synology ? Eh bien, 5 baies déjà, c'est pas mal pour stocker et cela permettra de supporter 80 To de stockage, avec 16 To maximum par disque. Les emplacements sont compatibles 2.5" et 3.5", donc pas de soucis à ce niveau pour mettre des SSD ou des HDD. En plus de tout ce beau monde, on trouve comme sur la plupart des NAS modernes, deux emplacements M.2 qui permettent de faire du SSD caching - du moins c'est l'utilisation la plus courante.

Ah, le CPU, nous y venons, l'heureux élu sera le ... Intel Celeron J4125 - encore, comment ça ? Il sera possible de faire du transcodage léger ou bien de la virtualisation, sans forcer tout de même. Au niveau de la mémoire vive, vous aurez le droit à 8 Go en deux barrettes de 4 Go, c'est très bien à ce niveau, mais impossible d'upgrader puisqu'aucun slot ne sera disponible.

Le réseau, c'est ce qui nous intéresse le plus, vous aurez le droit à quatre ports 1 GbE compatibles avec l’agrégation de lien. C'est bien Synology, mais un port 2.5 GbE ça aurait été mieux ! A croire que la marque vit sur une autre planète, lorsque l'on sait que ses plus gros concurrents ont pris ce dernier virage indispensable - même les FAI s'y mettent, pour vous dire. Pour ne pas plafonner à 1 Gbps, il vous faudra donc sacrifier plusieurs ports sur votre switch et faire traîner des câbles partout, on apprécie... Comment se démarquer alors ? La marque semble bien trop se reposer sur ses lauriers et joue beaucoup de sa notoriété. Alors oui, on le sait, DSM c'est bien et beaucoup aiment l'interface, mais il ne faut surtout pas oublier le reste. Ensuite viennent deux ports USB 3.0 - rah, on va rien dire - et deux ports eSATA. Vous pensez manquer de stockage, il sera possible de connecter la station vendue séparément, vous savez celle que l'on retrouve à chaque fois, la DX517. L'alimentation du bousin se fera via un bloc externe de 120W avec une consommation typique de 36,7W.

MODÈLE SyNOLOGY DS1520+ CPU Quad-core Intel Celeron J4125 - 2GHz (base) et 2.7 GHz (boost) Mémoire 8 Go DDR4 non extensibles ROM Non communiqué Baies 5 Baies Format support de stockage 2,5" et 3,5" Max capacité interne brute 80 To (base) - 240 To (avec extension) Taille maximale d'un volume 108 To NVME OUI - deux emplacements M.2 2280 SSD Caching OUI Connectique 2 x USB 3.0 + 4 x RJ45 1 GbE + 2xeSATA Systèmes de fichiers (interne) EXT4, Btrfs Systèmes de fichiers (externe) Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT Compatibilité OS Windows (classique et serveur), Linux, OSX, Unix, BSD OS DSM 6.2 Consommation typique 36,7W Connexions simultanées 2000 Garantie 3 ans Tarif 649$

Bon, on ne vous cache pas la déception... avec son tarif de 649$, ce produit aura du mal à rivaliser. Vous pourrez le trouver dès maintenant, directement chez la plupart des revendeurs, mais on ne peut que vous conseiller de bien réfléchir avant de sauter le pas sur ce produit. Qnap avec son TS-453D propose pour le même tarif des connectiques bien plus dans l'air du temps, mais se passe d'une baie malheureusement. Même le dernier venu de chez TerraMaster est bien fourni, la marque ne fait pas à moitié, avec un port 10 GbE ! Finalement, ce Synology se retrouve un peu "le cul entre deux chaises", avec 5 baies, un tarif élevé, beaucoup de ports, mais obsolètes... dommage.