Il semblerait que les derniers Celeron et Pentium Gold du segment « mobile » destinés aux laptop, déclinés à partir de l'architecture Tiger Lake (officialisée avec les premiers modèles le 02 septembre), profiteront finalement du support des extensions AVX, d'une instruction AVX-512-VNNI (Intel Deep Learning Boost) et de l'Intel GNA 2.0 — à l'image des modèles Tiger Lake supérieurs.

Des fonctionnalités depuis longtemps réservées aux gammes plus chères, alors que la base entre processeurs Celeron ou Pentium et Core est pourtant généralement identique. Intel avait depuis des années pris l'habitude de désactiver un certain nombre de fonctions pour mieux segmenter ses différentes gammes de produits, avec les emmerdements potentiels que cela impliquait jusqu'à présent pour les développeurs et les utilisateurs. Il est donc rafraichissant de voir qu'Intel a enfin changé d'attitude (certainement avec un peu d'aide) pour ses Celeron 6305/6305E et Pentium Gold 7505, basés sur l'architecture Tiger Lake — à ne pas confondre avec les Pentium Silver et Celeron « Jasper Lake » prévus pour Q1 2021 avec Tremont.

Ceux-ci sont tous des dual-core avec 4 Mo de cache L3, HyperThreading et Turbo Boost 2.0 (une première pour ce segment) pour le Pentium Gold, et tous sont gravés au 10 nm Superfin d'Intel, avec un TDP-up configurable de 15 W. Chose peut-être surprenante, ces nouveaux Celeron et Pentium Gold profiteront également d'un iGPU UHD Graphics de 11e génération basé sur l'architecture Intel Xe-LP avec ses 48 EU, ce qui laisse présager de bien meilleures performances graphiques qu'avant et portera le nombre d'écrans supportés à 4. Enfin, ils intègrent également un contrôleur mémoire dual channel, compatible DDR4-3200 et LPDDR4-3733. N'oublions pas non plus la compatibilité Thunderbolt 4.

Bien entendu, Intel a pris soin de ne pas trop empiéter non plus sur l'i3 Tiger Lake le plus proche, le Core i3-1110G4 (série UP4, ultra-basse conso) étant cadencé bien plus haut, avec un cache plus grand, il dispose aussi d'une interface PCIe 4.0, d'un TDP-down configurable, d'un support LPDDR4X-4267 et de plus d'instructions AVX-512.

À voir maintenant si cette « nouvelle » approche d'Intel sur le segment mobile sera aussi appliquée aux prochains processeurs desktop Celeron et Pentium.