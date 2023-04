Flashstor 6 et 12 Pro, le NAS tout feu tout Flash

ASUSTOR annonce aujourd’hui la nouvelle gamme de NAS Flashstor avec des modèles 6 et 12 « baies ». Les Références 6 et 12 Pro partagent leurs processeurs, configuration mémoire, ports E/S et leurs dimensions. La différence entre ceux-ci se passe principalement au niveau du nombre de disques M.2 supportés et de la connectivité réseau, bien achalandée dans les deux cas avec 2x 2.5GbE pour le premier et 10 GbE pour le second — Syno si tu nous lis, n'hésites pas à prendre note.

Comme toujours avec le constructeur, les produits embarquent la suite logicielle ADM permettant une prise en main simplifiée et une interface conviviale pour l’accès aux services de partage de fichier, multimédias, de vidéo surveillance, de mise en ligne, de virtualisation ou encore l’accès à ASUSTOR Portal qui permet d’offrir les fonctions d’un lecteur multimédia de salon en le branchant à votre télévision en HDMI. Le produit offre plus de possibilités que ce qu’en annonce la marque, mais comme ce n’est pas supporté, on va s’arrêter là, car ça serait dommage pour la garantie, hein … on déconne, faites-vous plaisir !

Un NAS qui ressemble pas mal à... une console !

Flashstor 6 Flashstor 12 Pro ( FS6712X ) Emplacements 6 x M.2 PCIe 3.0 12 x M.2 PCIe 3.0 Réseau 2 x 2.5 GbE 1 x 10 GbE Connecteurs 2 x USB 3.2 gen2

2 x USB 2.0

1 x HDMI 2.0b

1 x S/PDIF Soupe de transistors Celeron N5105 jasper lake / 4 Go DDR4-2933 / 8 Go eMMC Jus de décibels 18,7 dBa Jus d'électrons 18,2 W 26 W Dimensions & poids 1.35 Kg 1.37 Kg Garbure de ronds $ 449 $ 799

Une série d’appareils assez complets qui surfe sur les prix toujours plus bas des SSD M.2 NVMe, mais qui n’est pas sans défaut. On peut déjà noter l'absence de port USB type-C, surprenante. Aussi le processeur et ses 4 coeurs Tremont, relativement anémique, n’embarque que 8 lignes PCI express, n’en laissant qu’une seule pour chaque SSD et carte réseau sur le modèle FS6706T, mais demandera de scinder celles-ci avec un ou plusieurs switchs PCIe (probablement du ASmedia ASM28XX) pour pouvoir tout brancher sur le FS6712X. Ce choix ne bridera en rien le réseau et ses débits en lecture mesurés à 590 Mo/s (2x 2.5 GbE en Raid-5 + SMB multichannel) et 1181 Mo/s (10 GbE en Raid-5), mais il pourrait par contre se révéler plus problématique lors d’usages de type Home-lab sur des machines virtuelles ou conteneurs docker hébergés sur le NAS qui pourrait avoir besoin de plus de patate, bien que la carte mère permette d'upgrader la RAM embarquée.