Pour ses dernières GeForce RTX Founders Edition de la génération Ampere, Nvidia a eu l'idée d'utiliser un nouveau type de connecteur, clairement rendu indispensable par le PCB inédit en V super condensé et optimisé des premières RTX Ampere, le connecteur 12 pins y étant ainsi positionné à la verticale pour libérer de la place - on vous invite évidemment à revisiter nos tests et leurs images, pour la RTX 3080 et la RTX 3090. Pendant ce temps-là, les partenaires continuent d'utiliser les connecteurs PCIe 6 ou 8 pins ordinaires, pas de changement de ce côté-là, du moins pour l'instant, sous réserve d'une normalisation hypothétique.

Heureusement, Nvidia s'est bien assuré de livrer ses GeForce avec un adaptateur (l'inverse aurait été un comble et certain très mal accueilli, il n'avait sûrement pas trop le choix), mais s'est également approché des constructeurs d'alimentation afin de proposer directement le fameux câble 12 pins. Seasonic a été le premier à le faire. Son câble n'est pas encore disponible à la vente et sa commercialisation n'est d'ailleurs pas certaine, mais le constructeur propose le câble 12 pins Micro-Fit 3.0 gratuitement depuis septembre aux propriétaires d'une alimentation Seasonic, sous certaines conditions.

Phanteks vient désormais d'annoncer qu'il va en faire de même gratuitement pour les propriétaires d'une de leur alimentation, mais là encore il y a plusieurs critères à prendre en compte. Les combinaisons gagnantes pour pouvoir prétendre à l'un de ses câbles sont : RTX 3070 FE + Phanteks AMP 650/750 ou Revolt PRO 850/1000 ou Revolt X 1000/1200 ; RTX 3080 FE + Phanteks AMP 750 ou Revolt PRO 850/1000 ou Revolt X 1000/1200 ; RTX 3090 FE Phanteks AMP750 ou Revolt PRO 850/1000 ou Revolt X 1000/1200. En gros, toujours la même chose, sauf qu'une AMP 650 ne sera pas éligible si associée à une RTX 3080 ou RTX 3090. Il faudra évidemment fournir la preuve d'achat, le numéro de série et une photo (avec numéro visible) pour chaque composant. On précise que le câble offert par Phanteks est plat et gainé, fait 750 mm de long, utilise du cuivre 16 AWG, peut gérer 9A, et utilisera deux ports 8 pins côté alimentation.

L'offre démarre dès ce mois-ci et il suffit d'entrer en contact avec Phanteks via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. (ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. si vous vivez en Trumpland). Une belle initiative, certes, mais les plus caustiques diront aussi qu'il ne manque maintenant plus que le GPU pour en profiter...